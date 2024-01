Elon Musk visite le site du camp de concentration d’Auschwitz après le tollé suscité par un post X antisémite

Les législateurs de Floride vont examiner un projet de loi définissant l’antisémitisme

Elon Musk a visité lundi le site d’Auschwitz-Birkenau d’un ancien camp d’extermination nazi, une décision qui intervient après que le milliardaire propriétaire de X ait fait face à une réaction violente pour avoir appelé un article antisémite sur la plateforme sociale “la vraie vérité”.

L’approbation par Musk du message antisémite en novembre a incité certains annonceurs de premier plan, notamment Apple, Comcast, Disney, IBM et Warner Bros., à retirer leurs investissements marketing de la plateforme. Musk a déclaré plus tard que la décision de ces entreprises de réduire leurs dépenses sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pourrait « tuer l’entreprise ».

Musk a également été critiqué par l’Anti-Defamation League (ADL), un groupe de défense qui lutte contre la haine contre le peuple juif, le PDG du groupe, Jonathan Greenblatt, écrivant sur X qu’il est « dangereux d’utiliser son influence pour valider et promouvoir des propos antisémites ». théories.”

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Lundi, Musk a été photographié visitant le site de Birkenau avec le podcasteur du Daily Wire Ben Shapiro, tous deux devant assister à une conférence sur l’antisémitisme cette semaine. Birkenau est un village près d’Oswiecim, dans le sud de la Pologne, clôturé par des barbelés, où subsistent des casernes en bois pour les prisonniers et les ruines d’une chambre à gaz, témoignages des crimes nazis, et où se dresse un monument aux victimes. Des cérémonies internationales y sont organisées chaque année.





Musk a également republié une photo de lui et Shapiro visitant le site, où plus de 1,1 million de personnes ont été assassinées par les nazis et leurs acolytes pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart des victimes étaient des Juifs, mais parmi les victimes figuraient également des Polonais, des Roms, des prisonniers de guerre soviétiques et d’autres. Au total, environ 6 millions de Juifs européens sont morts pendant l’Holocauste. Lorsque les Soviétiques libérèrent le camp, ils trouvèrent environ 7 000 survivants.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBS MoneyWatch, l’ADL a déclaré qu’elle espérait que la visite entraînerait des changements chez X. Un porte-parole de l’ADL a écrit : « À mesure que Musk apprend de son voyage, nous espérons que lui et l’équipe de direction de X réfléchiront aux moyens de le faire. dont l’antisémitisme a été autorisé à se propager sur leur plateforme, comme nos recherches l’ont montré, et redoublent véritablement d’efforts en termes de politique et d’application pour arrêter sa prolifération continue.

L’ADL a ajouté : “Quiconque a l’opportunité de témoigner des atrocités qui ont eu lieu à Auschwitz-Birkenau devrait y aller. Auschwitz est le rappel ultime de ce qui peut arriver lorsqu’une société ou ses dirigeants sont rongés par l’antisémitisme.”

Conférence sur l’antisémitisme

La visite de Musk sur le site le plus célèbre des horreurs de l’Holocauste a eu lieu avant sa comparution prévue plus tard lundi à une conférence sur l’antisémitisme organisée par l’Association juive européenne dans la ville polonaise voisine de Cracovie.

Musk devait faire sa visite mardi et participer à un service commémoratif, aux côtés de personnalités politiques participant à la conférence de l’EJA à Cracovie, mais il s’est présenté au camp d’extermination nazi lundi.

“En raison de soucis d’horaire, avant l’arrivée d’Elon Musk à la conférence de l’Association juive européenne, il a participé à une visite privée à Auschwitz-Birkenau avec le président de l’EJA, le rabbin Menachem Margolin, Ben Shapiro et le survivant de l’Holocauste Gidon Lev. Musk a déposé une couronne contre le mur. du décès et a pris part à une courte cérémonie commémorative et à un service au mémorial de Birkenau”, a indiqué l’EJA dans un courriel.

Post X antisémite

La réaction contre les opinions de Musk est survenue après qu’il ait répondu au message d’un utilisateur de X qui affirmait que les Juifs “ont poussé le type exact de haine dialectique contre les Blancs qu’ils prétendent vouloir que les gens arrêtent d’utiliser contre eux”.

Musk a répondu : « Vous avez dit la vérité » tout en critiquant l’ADL, en écrivant : « L’ADL attaque injustement la majorité de l’Occident, bien que la majorité de l’Occident soutienne le peuple juif et Israël. C’est parce qu’ils ne peuvent pas, en leurs propres principes, critiquent les groupes minoritaires qui constituent leur principale menace. »

Il s’est ensuite excusé pour ce commentaire, le qualifiant de message “le plus stupide” qu’il ait jamais publié.

—Avec un reportage de l’Associated Press.

Plus de CBS News