Le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, reste concentré sur sa vision de l’entreprise: établir une présence humaine permanente sur Mars, avec ses fusées Starship transportant des personnes vers et depuis la planète rouge.

« Cela fait maintenant presque un demi-siècle que les humains sont restés sur la Lune. C’est trop long, nous devons y retourner et avoir une base permanente sur la Lune – encore une fois, comme une grande base occupée en permanence sur la Lune. Et puis construire une ville sur Mars pour devenir une civilisation spatiale, une espèce multi-planétaire », a également déclaré Musk.

Starship est l’énorme fusée en acier inoxydable que SpaceX construit et teste dans son installation de développement de Boca Chica, au Texas. L’objectif de Starship est de lancer des cargaisons et des personnes en mission sur la Lune et sur Mars. Les prototypes actuels de Starship mesurent environ 150 pieds de haut, soit environ la taille d’un bâtiment de 15 étages, et chacun est propulsé par trois moteurs de fusée Raptor.