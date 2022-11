Elon Musk vient-il de “confirmer” qu’il est un extraterrestre ? Twitter se déchaîne avec la théorie du complot

« Je suis un extraterrestre » : Elon Musk révèle la théorie du complot la plus folle qui, selon lui, pourrait être vraie

Le nouveau PDG de Twitter a des idées plutôt inhabituelles sur la théorie du complot qu’il pense être vraie. Souvent, les gens croient que la vie est une théorie de simulation ou que nos origines viennent de Mars. Elon Musk, cependant, pense qu’il est un extraterrestre. Tim Urban sur son compte Twitter a demandé quelle est la théorie du complot la plus folle que les utilisateurs de Twitter croient être vraie ?

Selon vous, quelle est la théorie du complot la plus folle ? – Tim Urban (@waitbutwhy) 3 novembre 2022

De nombreuses personnes ont apporté des réponses plutôt surprenantes. Cependant, c’est le fondateur de Tesla dont la réponse a laissé Twitter en pointillés. Il a répondu: “Je suis un extraterrestre essayant de retourner sur ma planète natale.”

Je suis un extraterrestre essayant de retourner sur ma planète natale – Elon Musk (@elonmusk) 4 novembre 2022

Certains utilisateurs de médias sociaux ont pris la réponse sans hésiter. Ils ont partagé des mèmes hilarants, notamment des clichés photoshoppés de Musk sur des fusées. D’autres ont eu des retours plutôt hilarants. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Alex Jones fait une émission spéciale sur vous demain. J’ai hâte d’y être.

Alex Jones fait un spécial sur toi demain. J’ai hâte d’y être – Elizabeth Anne Culver (@liz_culver83) 4 novembre 2022

« J’ai trouvé le portail ce soir. Si vous voulez l’emplacement, je vais vous brancher pour 8 $ », a lu un autre commentaire.

J’ai trouvé le portail ce soir. Si vous voulez l’emplacement, je vais vous brancher pour 8 $ pic.twitter.com/gdhrSVoaLE – WillPrescott (@WillPrescott13) 4 novembre 2022

Tim Urban a répondu au tweet et a déclaré: “Je pensais que nous avions convenu que vous n’alliez pas en parler publiquement.”

Je pensais que nous avions convenu que vous n’alliez pas en parler publiquement – Tim Urban (@waitbutwhy) 4 novembre 2022

À quoi Musk a poursuivi en répondant qu’il ne savait pas si confirmer ou nier qu’il était un extraterrestre était plus convaincant qu’il était un extraterrestre.

Je ne sais pas s’il confirme ou nie cela

Je suis un extraterrestre est plus convaincant que

je suis un extraterrestre – Elon Musk (@elonmusk) 4 novembre 2022

Pendant ce temps, le nouveau propriétaire de Twitter a limogé la quasi-totalité de l’équipe de l’entreprise en Inde. L’entreprise comptait autrefois entre 230 et 250 employés dans le pays, il en reste maintenant moins de 10, a rapporté la Monnaie. Les employés ont perdu l’accès aux systèmes internes de Twitter tels que Slack, les e-mails et les ordinateurs portables. Certains employés choisissent de démissionner en prévision des licenciements, a déclaré un avocat proche de Twitter India. Les équipes concernées par ces licenciements sont l’équipe de curation de Twitter, l’équipe des communications, des partenariats de contenu mondiaux, des ventes et des revenus publicitaires. Les équipes d’ingénierie et de produit sont également considérablement réduites.

