Elon Musk vient de devenir privé sur Twitter pour tester l’algorithme “cassé”

Elon Musk a adopté la méthode des essais et des erreurs depuis le début depuis sa prise de contrôle de Twitter. Maintenant, dans ce que certaines personnes appellent un développement bizarre, le PDG de Twitter est devenu privé sur sa propre plateforme jusqu’au 2 février. La raison ? Pour tester si définir son compte sur privé améliore sa portée sur la plateforme. “Quelque chose ne va pas”, a répondu Musk à un compte Twitter appelé Libs of TikTok.

Pendant que Musk est en privé, seuls ses abonnés peuvent voir ses tweets. Sa décision est intervenue après que plusieurs utilisateurs de Twitter ont allégué que le fait de rendre leurs comptes privés semblait augmenter considérablement leur portée. Les gens ont été confus par le développement. Certains mèmes ont été créés.

« Elon Musk a rendu son compte Twitter privé pour tester si les messages privés apparaissent plus souvent que les non privés. C’est dommage que Twitter n’ait pas de comptes de test, et à la place, le patron doit utiliser le sien. Peut-être qu’ils pourraient résoudre ce problème”, a écrit un utilisateur de Twitter.

C’est vraiment hystérique qu’Elon Musk ait verrouillé son compte pour tester la théorie de travail selon laquelle les comptes privés voient un meilleur engagement. L’algorithme de Twitter est dans un si mauvais état que le PDG doit faire des expériences sur le terrain au lieu, vous savez, d’un département d’ingénierie. pic.twitter.com/xYsIcpQr4Z – Steve Vegvari (@SVegvari) 1 février 2023

reconnaissant à @Elon Musk pour avoir privé son compte afin que je n’aie plus à voir ses tweets sur ma chronologie algorithmique— April King 🌀 (@CubicleApril) 1 février 2023

Elon Musk a rendu son compte Twitter privé pour tester si les messages privés apparaissent plus souvent que les messages non privés. C’est dommage que Twitter n’ait pas de comptes de test, et à la place, le patron doit utiliser le sien. Peut-être qu’ils pourraient arranger ça. 🙄— Juiblex (@LordJuiblex) 1 février 2023

Des choses étranges se produisent certainement avec l’algorithme de Twitter. À ce rythme, les gens devraient commencer à sortir.

