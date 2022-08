Elon Musk veut supprimer cette “terrible habitude” de sa routine matinale

En dépit d’être un multimilliardaire avec des plans pour coloniser Mars, Elon Musk a des objectifs quotidiens étonnamment relatables.

Pour commencer, le PDG de Tesla et SpaceX veut réorganiser sa routine quotidienne, en commençant par le moment où il se réveille. Dans un entretien récent avec Full Send Podcast, Musk a déclaré qu’il vérifiait son téléphone dès le matin – et il pense que cela pourrait nuire à sa santé.

“J’ai la mauvaise habitude – ce que je soupçonne beaucoup de gens – de vérifier immédiatement mon téléphone [in the morning]”, a déclaré Musk dans l’émission. “C’est une terrible habitude, en fait.”

Musk, qui a déjà dit Image automatique – un magazine automobile allemand – qu’il passe les 30 premières minutes de chaque jour à vérifier ses e-mails, dit maintenant qu’il veut remplacer cette habitude par une séance d’entraînement.

“JE [need] pour m’entraîner et être en meilleure forme”, a déclaré Musk sur le podcast Full Send. “Donc, je vais passer de regarder immédiatement mon téléphone dès que je me réveille à m’entraîner pendant au moins 20 minutes – puis je Je vais regarder mon téléphone.”

Le musc est loin d’être une anomalie. Selon les résultats de IDC Recherche.

Et sa routine de remplacement est probablement plus saine : les recherches indiquent que des séances d’entraînement précoces et lumineuses peuvent également améliorer la productivité. En 2019, une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine, l’exercice quotidien modéré du matin améliorait la mémoire à court terme, l’attention et la prise de décision des participants.

Musk, qui se couche généralement vers 3 heures du matin et se réveille à 9h30, a déclaré que son habitude de smartphone est en quelque sorte née de l’anxiété. Il veut s’assurer qu’il n’a manqué aucune urgence de l’entreprise pendant son sommeil.

“Je dirige SpaceX et Tesla, donc il y a généralement une sorte de chose qui se passe pendant la nuit”, a-t-il déclaré sur le podcast.

Ce n’est pas la première fois que Musk parle publiquement de ses vices – ou de sa motivation à les freiner. Dans la même interview d’Auto Bild en 2014, il a déclaré qu’il avait travaillé pour réduire sa consommation de caféine afin de ne pas être aussi branché au travail.

“Il y a probablement eu des moments où j’avais environ huit [Diet Cokes] un jour ou quelque chose de ridicule”, a déclaré Musk dans cette interview. “Je pense que ces jours-ci, c’est probablement un ou deux, donc ce n’est rien de trop fou.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Elon Musk a vendu pour près de 7 milliards de dollars d’actions Tesla – voici combien d’argent vous auriez si vous aviez investi 1 000 dollars dans l’entreprise il y a 10 ans

Conseils de carrière d’Elon Musk pour les jeunes : “n’essayez pas d’être un leader pour le plaisir d’être un leader”