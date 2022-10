Elon Musk veut racheter Twitter, les robots spammeurs et tout

Elon Musk veut racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Encore.

L’homme le plus riche du monde aurait déclaré à Twitter qu’il aimerait aller de l’avant avec l’accord qu’il avait conclu pour la première fois en avril : il veut payer 54,20 $ par action pour le service de messagerie.

La différence entre aujourd’hui et le printemps dernier, bien sûr, est qu’entre-temps, Musk a tenté de se retirer de son contrat signé pour acheter Twitter. Et que Twitter l’a poursuivi pour tenter de faire appliquer cet accord, et que les deux parties sont actuellement devant le tribunal pour préparer un procès qui doit commencer le 17 octobre – dans moins de deux semaines.

Qu’est ce qui a changé? Nous ne savons pas encore. Nous savons que Musk est au mieux imprévisible et que nous ne devrions pas prendre tout ce qu’il dit ou fait pour argent comptant. Même si les deux parties se sont rencontrées mardi devant le tribunal du Delaware pour discuter de la proposition, comme l’a rapporté le New York Times, cela ne signifie pas qu’elle passera ou qu’il n’y aura pas d’autre renversement à un moment donné.

Néanmoins, nous pouvons brièvement récapituler comment nous en sommes arrivés là et discuter des défis auxquels Musk sera confronté s’il finit par posséder Twitter.

La trame de fond de tl;dr : Au printemps dernier, Musk, l’un des utilisateurs les plus prolifiques de Twitter, a accumulé une participation de 9 % dans Twitter, mais a déclaré qu’il ne prévoyait pas d’acquérir le service. Puis il a accepté de rejoindre le conseil d’administration de l’entreprise, puis a décidé qu’il ne voulait pas faire cela, puis a annoncé qu’il voulait acheter Twitter. La société a d’abord rejeté son offre, puis, après avoir cherché une meilleure alternative, a accepté ses conditions.

Quelques semaines après cette annonce, cependant, le marché des actions technologiques a commencé à baisser, tout comme la valeur des actions Tesla – la principale source de richesse de Musk. Ensuite, Musk, qui avait annoncé que l’un de ses objectifs en acquérant Twitter était de le débarrasser des bots qui, selon lui, tourmentaient le service, a commencé à se plaindre que Twitter pourrait avoir trop de bots et que l’accord “ne pouvait pas avancer” jusqu’à ce qu’il obtienne plus de données à ce sujet. En juillet, Musk a officiellement annoncé qu’il voulait se retirer de l’accord, puis Twitter l’a poursuivi pour rupture de contrat.

Le fait que Twitter tentait de forcer Musk à acheter une entreprise qui ne voulait pas de lui comme propriétaire à l’origine, couplé au fait que la plupart des experts juridiques pensaient que Musk avait une mauvaise affaire juridique, a conduit à une sagesse conventionnelle parmi les observateurs de la technologie : À un moment donné, Musk réglerait avec Twitter, paierait une sorte de pénalité de plusieurs milliards de dollars et s’en irait.

Les nouvelles actuelles effacent cette possibilité, pour l’instant. Nous revenons donc à la question que nous avons commencé à poser en avril : que fera Musk de Twitter s’il en est réellement propriétaire ?

Rappelez-vous, la raison pour laquelle Twitter était disponible à l’achat en premier lieu est que le service de messagerie semble très important pour au moins une tranche de ses 238 millions d’utilisateurs actifs, mais a une entreprise qui est loin d’être aussi grande ou précieuse que, disons, Meta.

Donc, pour changer cela – et faire en sorte que Twitter vaille au moins autant que les 44 milliards de dollars que Musk débourserait pour posséder l’entreprise – Musk serait confronté à des défis majeurs : il devrait trouver un moyen d’augmenter sa base d’utilisateurs, réduire coûts, et générer plus de revenus.

Mais il est devenu clair, presque immédiatement, que Musk n’avait pas beaucoup plus qu’une intuition sur ce qu’il ferait avec Twitter s’il le possédait. Une première proposition qu’il a présentée aux investisseurs potentiels au printemps dernier comprenait des notions entièrement fantaisistes, comme trouver 750 millions d’utilisateurs supplémentaires en quelques années.

D’une part : vous devez absolument prendre au sérieux et littéralement les projets Twitter d’Elon Musk. D’autre part : Elon Musk dit qu’il va augmenter la base d’utilisateurs de Twitter de 217 millions à 931 millions. Alors peut-être pas tellement. – Peter Kafka (@pkafka) 10 mai 2022

Et la publication la semaine dernière des SMS reçus et envoyés par Musk au printemps dernier a renforcé l’idée que Musk, ainsi que certains de ses superfans les plus riches, ne savaient pas exactement comment Musk ferait tout cela – juste qu’ils étaient sûrs qu’un homme qui a été le pionnier des voitures électriques et a envoyé des fusées dans l’espace, puis les a fait atterrir sur terre pourrait facilement résoudre Twitter.

Maintenant – peut-être – nous aurons l’occasion de voir s’ils avaient raison, après tout.