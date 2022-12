Elon Musk veut que tout le monde sache s’il meurt par “suicide”, ce n’est “pas réel”

Elon Musk a précisé dans un espace Twitter qu’il n’avait aucune pensée suicidaire malgré que les gens s’inquiètent pour sa santé mentale et sa sécurité. The Space a eu plus d’un million d’auditeurs, dont l’un a demandé au nouveau patron de Twitter s’il était “suicidaire”. “Je n’ai aucune pensée suicidaire. Si je me suis suicidé, ce n’est pas réel”. [sic]”, a répondu Musk, selon un rapport de Business Insider. Des inquiétudes concernant la sécurité du milliardaire ont surgi au milieu de la controverse” Twitter Files “.

Au cours de la séance de questions-réponses en direct sur l’espace Twitter, Musk a suggéré que Twitter favorisait les démocrates par rapport aux républicains en matière de censure. Il a dit que ce n’était peut-être pas définitivement le cas, mais a affirmé qu’il y avait eu des moments où les démocrates et la cause de gauche n’étaient pas censurés, mais les républicains et la bonne cause l’étaient. Il a parlé d’un “double standard” dans le traitement de ces sujets par Twitter.

Musk a également fait allusion à une circonstance mystérieuse de sa propre mort. “Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, ça fait plaisir de te savoir”, a-t-il tweeté en mai de cette année.

Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, c’est bien de te savoir— Elon Musk (@elonmusk) 9 mai 2022

L’ancienne olympienne Caitlyn Jenner était l’une de celles qui ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité de Musk dans un tweet: “J’espère que vous êtes entouré d’une sécurité massive et dans un endroit extrêmement sûr et non divulgué – vous venez de devenir l’ennemi public numéro un de certaines personnes très très mauvaises, je priez pour votre sécurité et merci pour votre bravoure ! Nous avons besoin de plus d’@elonmusk dans notre société !!!”

. @Elon Musk J’espère que vous êtes entouré d’une sécurité massive et dans un endroit extrêmement sûr et non divulgué – vous venez de devenir l’ennemi public numéro un de certaines personnes très très mauvaises, je prie pour votre sécurité et je vous remercie pour votre bravoure ! Nous avons besoin de plus @Elon Musk dans notre société !!!— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 3 décembre 2022

Les “Twitter Files” sont un compte rendu de l’auteur et journaliste indépendant Matt Taibbi, qui a publié une série de tweets décrivant la pensée derrière la décision de censurer les nouvelles concernant l’ordinateur portable de Hunter Biden.

Ces enregistrements, qui semblent être des e-mails de membres du personnel de Twitter qui ont été censurés, expliquent pourquoi le géant de la technologie a décidé d’enterrer l’histoire de Hunter Biden dans les derniers jours de la campagne présidentielle de 2020.

