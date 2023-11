Elon Musk veut que je sois viré. Les habitants de San Francisco veulent qu’il soit taxé.

Il existe un récit sur San Francisco qui est aussi persistant qu’incorrect : les luttes post-pandémiques de la ville sont le résultat de politiques progressistes devenues folles.

C’était certainement le sentiment du milliardaire Elon Musk, qui aurait vit au Texas, appelant à moi, un représentant démocratiquement élu à San Francisco, d’être «licencié.» Son message sur X, anciennement Twitter, affirmait que j’étais sans doute la personne « la plus responsable de la destruction de San Francisco ». Fin septembre, il écrivait que je «devrait aller en prison.»

Si l’on en croit le battement de tambour constant de la classe milliardaire, les politiques et les idées socialistes font obstacle à une ville sûre, abordable et qui fonctionne bien. Mais c’est un cas classique de projection. La réalité à San Francisco est qu’une combinaison du secteur immobilier, des grandes entreprises technologiques et des milliardaires de capital-risque a créé ici d’énormes inégalités, laissant l’écrasante majorité des gens incapables de payer le coût de la vie. Cela a entraîné un déplacement massif de communautés à faible revenu et un sans-abrisme persistant.

Le dernier épisode de cette histoire n’est cependant pas largement reconnu. Une pandémie mondiale a déclenché l’adoption de nombreuses politiques progressistes, mais lorsque ces politiques ont commencé à fonctionner, les milliardaires ont riposté férocement. C’est ce que nous constatons actuellement. Les solutions mêmes – fédérales, étatiques et locales – qui fonctionnaient en cas de crise pour sauver des vies, tendre la main à ceux qui en avaient besoin et améliorer notre ville ont été faussement déclarées comme des échecs dans un effort égoïste des riches pour empêcher une fiscalité équitable et une société plus équitable.

Les programmes de lutte contre la pandémie connaissent du succès à SF

En 2020, San Francisco a été parmi les premières villes à fermer face à la pandémie. Nous avons bien fait certaines choses, notamment dans notre réponse en matière de santé publique. Nous avons également pris des mesures majeures – pour la plupart par nécessité – que les progressistes réclament depuis des années. Pour faire simple, ils ont travaillé.

Nous banni expulsions et lancé sans précédent programmes d’allégement du loyerce qui entraîne le taux d’expulsion le plus bas en cas de pandémie de n’importe quelle ville de Californie. Nous avons financé les travailleurs avec un «Droit de récupération» pour fournir un revenu tout en se remettant d’une maladie. Nous avons offert des soins de santé gratuits liés au COVID-19, notamment des vaccins, des rappels et des tests de dépistage. tout le monde. Nous avons ouvert le premier de la ville site de consommation sécuritaire qui a aidé 400 personnes par jour, faisant sortir la consommation de drogue des rues et évitant des centaines d’overdoses.

Nous chambres d’hôtel louées dans des hôtels abrités sur place et a déplacé les personnes sans abri de la rue vers la sécurité, une première piloté dans mon quartier. Nous bâtiments achetés pour des logements avec services de soutien à des taux sans précédent. Par conséquent, le sans-abrisme a diminué de 15 pour cent, et le sans-abrisme global a diminué de 3,8 pour cent. Lors d’une pandémie mondiale, lorsque nos refuges de masse ont été fermés, San Francisco a été une des seules villes de Californie où le sans-abrisme a diminué – du moins jusqu’à la réaction des milliardaires.

Surtout, nous taxé les plus riches d’entre les riches pour faire ça. En pleine pandémie, lorsque les experts ont prévenu qu’aucun impôt ne serait adopté, les électeurs ont majoritairement adopté des impôts sur les citoyens. grandes entreprises et des milliardaires pour financer les besoins humains fondamentaux comme le logement et les soins de santé. Nos impôts progressifs ont augmenté des centaines de millions de dollars et a sauvé San Francisco des déficits pendant trois années consécutives pendant la pandémie.

Ne vous y trompez pas : ces progrès vers une ville plus équitable constituaient une menace majeure pour certains intérêts.

Les intérêts riches contre-attaquent

La classe des milliardaires a vu ce qui se passait : les électeurs étaient disposés et désireux d’imposer les riches pour financer des programmes sociaux qui fonctionnaient. Même leurs millions de dollars versés aux comités de campagne n’ont pas permis d’arrêter les candidats de gauche et la fiscalité progressive. En réponse, ils ont lancé l’offensive politique et médiatique tous azimuts à laquelle nous assistons actuellement.

L’investisseur milliardaire Michael Moritz incarne le problème. Il a investi des millions dans les siens »nouvelles« site pour produire des pièces politiques à succès et célébrer les politiques réactionnaires, a créé d’innombrables faux »civique organisations» qui constituent la partie constitution des listes de la chambre d’écho, et ont financé des comités d’action politique toxiques qui ne se livrent qu’à la diffamation et à la désinformation. Moritz et des milliardaires comme Musk, Bill Oberndorf et Jason Calacanis, tentent une prise de contrôle hostile de San Francisco. Ils veulent un gouvernement qui travaille pour les riches et pour personne d’autre.

Les San Franciscains en subissent les conséquences. Le secteur immobilier, les investisseurs en capital-risque, les milliardaires de la technologie et les intérêts conservateurs sont passés à l’action après les deux premières années de la pandémie pour annuler les succès des initiatives progressistes. Voici ce qu’eux et leurs alliés politiques ont fait : ils rappelé un procureur réformateur, massivement augmentation des budgets de la police pour accélérer le guerre contre la drogueet a lancé une campagne pour arrêter des personnes pour consommation de drogue. La criminalité n’a pas diminué, les surdoses ont augmentéet dans des quartiers comme le Tenderloin, les fusillades se sont multipliées et devenir plus effronté alors que les marchés de la drogue sont perturbés sans plan global.

Ils ont bloqué les logements abordables qui pourraient abriter des milliers de San Franciscains de la classe ouvrière, refuser de dépenser de l’argent soulevées par les électeurs et affectées par le Conseil de Surveillance à acquisition de fonds de logements pour les fiducies foncières communautaires, les coopératives à capitalisation limitée et d’autres formes de logements abordables. En conséquence, les travailleurs continuent de quitter San Francisco à la recherche de logements abordables.

Ils couper des dizaines de millions du budget de la banque alimentaire de San Francisco-Marin et permis la réduction drastique des paiements pour la sécurité alimentaire qui représentaient entre 300 et moins de 30 dollars par mois, touchant 100 000 San-Franciscains et provoquant la faim et le désespoir pour les familles de toute la ville.

Ils fermer le seul site de prévention des surdoses dans notre ville sans remplacement. Depuis sa fermeture, la consommation de drogue sur la place des Nations Unies et autour du site a empiré, et la population de San Francisco les décès par surdose ont augmenté.

Il y a un modèle ici. Les solutions fondées sur des données probantes fonctionnaient et les électeurs étaient prêts à continuer de taxer les riches pour les financer. La classe des milliardaires a donc lancé des campagnes de désinformation valant plusieurs millions de dollars. Au lieu de solutions éprouvées, ils lancent une guerre contre les pauvres et, comme on pouvait s’y attendre, les sans-abri, la criminalité et les surdoses de drogue augmentent. Les politiques qui punissent les pauvres et privent les gens de leurs besoins fondamentaux sont la cause, et non la solution, de nos problèmes actuels, et les dernières années le prouvent.

Nous savons ce qui fonctionne et nous en avons besoin davantage : des logements supervisés pour les personnes sans abri. Des investissements dans des choses qui assurent réellement la sécurité des communautés, plutôt que de simplement donner de l’argent illimité à la police sans aucune responsabilité. Sites de prévention des surdoses pour réduire les décès par surdose et connecter les gens à l’aide dont ils ont besoin, y compris le traitement de la toxicomanie. L’investissement public — bientôt par le biais d’un banque publique — dans le logement abordable, les petites entreprises et les infrastructures vertes. Et oui, davantage d’imposition des riches qui restent largement sous-imposés dans notre société.

Ces choses font flipper les milliardaires, mais elles fonctionnent, et aucune manipulation des entreprises n’y changera rien.

