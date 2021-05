Elon Musk veut maintenant un animal de compagnie Shiba Inu après avoir obsédé le Dogecoin de crypto-monnaie mème

Tout Internet sait qu’Elon Musk est obsédé par Dogecoin à ce stade. Le PDG de Tesla et SpaceX exprime son amour pour la crypto-monnaie meme via son compte Twitter depuis quelques mois. Le penchant de Musk pour Dogecoin a tellement grandi qu’il veut maintenant un chiot Shiba Inu, qui est la race de chien sur laquelle la crypto-monnaie est basée. Musk a exprimé son souhait en répondant au tweet de l’utilisateur de Twitter Hiro Mizuno sur la possession de chiens Shiba. Répondant au souhait de Musk, Mizuno a déclaré: «Pourquoi ne pas adopter un chiot lors de votre visite au Japon, leur maison d’origine? Ramenez-le / la au Texas avec vous! «

Je cherche un chiot shiba! – Elon Musk (@elonmusk) 7 mai 2021

Début janvier, chaque jeton de Dogecoin, qui a commencé comme une blague et est littéralement connu sous le nom de «pièce de monnaie», valait moins d’un cent. Cependant, la valeur de Dogecoin a grimpé à 7,5 centimes après que les mouvements GameStop et Dogecoin ont frappé La crypto-monnaie a atteint 10 cents pour la première fois à la mi-avril et est actuellement évaluée à plus de 74,13 milliards de dollars. Musk, dans une récente interview avec TMZ, a déclaré que cette crypto-monnaie pourrait être l’avenir.

Musk a déclaré: «Il y a de fortes chances que la crypto soit la future monnaie du monde. Ensuite, la question est de savoir lequel va-t-il être? Cela pourrait être multiple. « Il a ajouté: » Que la monnaie qui a commencé comme une blague, devient la vraie monnaie. «

Ce n’est pas la première fois que Musk parle de son amour pour les chiens sur Internet ou en général. L’année dernière, les utilisateurs de Twitter ont accusé Musk d’avoir «volé» la photo d’un chien après avoir partagé une image d’un chien avec la légende «Tellement fier». Il s’est avéré plus tard être une photo de l’humoriste américain Morgan Murphy.

Musk possède actuellement un chien et, en janvier, a acheté un jouet pour son chien bien-aimé. C’était un casque Marvin le Martien tricoté en laine.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici