Elon Musk veut créer l’entreprise ultime en matière d’IA

À la une cette semaine

Le Pentagone veut renforcer

OpenAI a admis que les détecteurs de texte AI ne fonctionne généralement pas

Alors que les craintes de l’IA alimentées manipulation politique annoncé que toutes les publicités politiques hébergées sur ses plateformes doivent indiquer si elles ont utilisé ou non l’IA. Je ne suis pas sûr que cela résoudra vraiment le problème, mais c’est quand même un beau geste.

que toutes les publicités politiques hébergées sur ses plateformes doivent indiquer si elles ont utilisé ou non l’IA. Je ne suis pas sûr que cela résoudra vraiment le problème, mais c’est quand même un beau geste. L’UNESCO, l’agence spécialisée des Nations Unies qui se concentre sur les arts, la culture et l’éducation, a exhorté à quel point c’est terrible

Dernier point mais non le moindre : deux sénateurs américains ont présenté législation bipartite technologie p bilan politique dans le monde.

Les mots de passe Netflix, ChatGPT ne peuvent pas détecter l’IA et plus de CoTweets | Choix de l’éditeur

L’histoire à la une : l’Ultimate AI Corporation d’Elon

Illustration : tongyhod ( Shutterstock )

Au cours de la dernière décennie, Elon Musk a investi massivement dans une multitude d’entreprises de plus en plus étranges, dont beaucoup ont une teinte dystopique. De son interface ordinateur-cerveau startup Neuralink, à son projet Tesla favori « Optimus », le bipède robotau créateur de ChatGPT OpenAI (que Musk co-fondé), Musk a contribué à créer un panthéon d’entreprises étranges, teintées de science-fiction, qui flirtent activement avec les marges de l’innovation technologique. Aujourd’hui, le nouveau biographe de Musk, Walter Isaacson, émet l’hypothèse que bon nombre de ces entreprises font partie d’un projet plus large de Musk visant à inaugurer une nouvelle ère audacieuse de l’intelligence artificielle. Dans un article Publié dans Time, Isaacson affirme que la plupart des divers investissements et entreprises commerciales de Musk ont ​​fait partie d’une stratégie plus large visant à stimuler la création d’une « intelligence générale artificielle » ou AGI.

Vous ne connaissez pas AGI ? La notion est décidément vague. Il soutient essentiellement l’avènement de cet avenir effrayant de l’IA dont nous avons tous rêvé (ou cauchemars) – la « singularité » où l’intelligence artificielle n’est pas simplement un mécanisme de manipulation algorithmique dirigé par l’homme («perroquets stochastiques« , comme on a appelé les récents grands modèles de langage), mais une intelligence organique autodidacte qui reflète, voire surpasse, celle que possèdent naturellement les humains.

Au cours d’un entretien avec Isaacson, Musk a apparemment déclaré à l’écrivain qu’il pensait que ses nombreuses entreprises disparates – comme Neuralink, Optimus de Tesla et un supercalculateur de formation de réseaux neuronaux appelé Dojo – pourraient être liées ensemble « pour poursuivre l’objectif de l’intelligence artificielle générale ». .»

Le pivot de ce prétendu plan directeur pourrait être le récent lancement par Musk de encore une startup, xAI. Isaacson semble penser que Musk envisage de fermer bon nombre de ses autres activités (y compris xAI et X, alias le site Web anciennement connu sous le nom de Twitter, que Musk acheté l’année dernière pour 44 milliards de dollars) en une seule grande entreprise. Le résultat pourrait être une grande société d’intelligence artificielle conçue pour repousser les limites technologiques au-delà de leurs contraintes actuelles.

Cependant, de nombreuses critiques soutiennent que l’AGI est assez loin. Même si Musk a peut-être pour objectif de devenir le techno-messie qui provoquera la révolution robotique qui, selon d’innombrables films de science-fiction– va finalement condamner l’humanité, le jury semble toujours se demander si cela est réellement possible à court ou même à long terme. Le livre d’Isaacson sur Musk, en revanche, est disponible à court terme. La biographie est sortie prévue mardi prochain.

L’interview : Michael Brooks, sur les défis qui attendent l’industrie des robotaxis

Photo : Centre pour la sécurité automobile

L’interview de cette semaine implique une conversation récente avec Michael Brooks, directeur exécutif du Center for Auto Safety. L’organisation de Michael a répété à plusieurs reprises a exprimé des critiques de l’industrie automobile autonome et s’est dit préoccupé par les risques routiers potentiels qu’elle représente. Lorsque Cruise de GM et Waymo de Google ont récemment j’ai eu le feu vert pour étendre les opérations commerciales de leur robotaxis à San Francisco (un grand pas dans l’évolution de l’industrie des voitures autonomes), nous avons pensé que ce serait une bonne occasion de parler avec Michael des défis posés par les déplacements routiers automatisés. Cette interview a été éditée par souci de clarté et de concision.

Que pensez-vous des récents développements avec Cruise et Waymo à San Francisco ?

Il se passe beaucoup de choses ces derniers temps… Je pense que San Francisco a vraiment pris conscience du fait qu’il y a un problème ici. Je pense qu’ils commencent à se poser la question : « Pourquoi avons-nous vraiment besoin de cela ? Pourquoi avons-nous besoin de véhicules supplémentaires sur nos routes, obstruant ainsi la circulation ? » Mais vous savez, en même temps, Cruise se développe à travers l’Amérique. Ils sont à Raleigh, ils sont à Austin. Il y a beaucoup d’autres villes dans d’autres États où ils seront présents.

Avez-vous suivi la manière dont l’industrie automobile autonome tente de façonner l’environnement réglementaire autour de ses véhicules ??

L’industrie automobile a essayé de mettre en place une politique de contrôle au niveau des États dans tout le pays. Cela a pour effet de priver le chef des pompiers ou le chef de la police de San Francisco de la possibilité de dire : « Hé, ces voitures doivent être retirées de mes routes aujourd’hui. » Il y a des problèmes de sécurité. C’est au cœur de [what was expressed at] le DMV et Audiences des services publics à SF… les gens qui vivent réellement dans ces villes et doivent subir les effets négatifs de ces voitures n’ont pas de voix ni aucun contrôle sur leur déploiement dans leurs rues. Il s’agit d’une configuration réglementaire que les constructeurs de véhicules autonomes adorent. Il existe parfois des divergences politiques importantes entre les villes et les États, et les constructeurs automobiles savent qu’il sera très difficile pour les villes de riposter. [against the states] quand ils sont dans une situation comme celle-ci. Ils aiment donc l’idée d’un environnement réglementaire étatique – pour l’instant. En fin de compte, ils veulent un système fédéral qui empêche l’État de faire quoi que ce soit. Je pense que le pouvoir que les États pensent détenir actuellement est peut-être éphémère.

On a beaucoup parlé du potentiel des véhicules autonomes pour réduire les taux de mortalité routière. Pensez-vous que, hypothétiquement, il y ait ici des avantages pour la santé publique ?

Hypothétiquement, il y en a. Cependant, les véhicules devront être testés à des vitesses supérieures à 30 miles par heure s’ils souhaitent être déployés plus largement (30 mph est la vitesse à laquelle Cruise a récemment été approuvé pour les opérations commerciales à San Francisco ; Waymo, quant à lui, a été approuvé. pour des déplacements jusqu’à 65 mph). Nous voyons tellement de morts et de destructions à des vitesses plus élevées – et c’est là que se font une grande partie du jugement humain et des erreurs réelles. Les véhicules autonomes devront résoudre ce problème s’ils veulent devenir quelque chose que les humains peuvent utiliser dans tout le pays. À l’heure actuelle, le meilleur scénario pour cette technologie est celui de très courts trajets sur des parcours fermés où rien ne va les effrayer et où ils savent qu’ils auront des signaux wifi et qu’ils ne traverseront pas de béton. Les choses se produisent si vite dans les accidents de voiture à des vitesses plus élevées ; Sans tester les voitures dans ces environnements et démontrer qu’elles présentent des avantages en termes de sécurité, il est difficile de savoir ce qui va se passer avec ces produits à l’avenir.

Rattrapez tout L’actualité de l’IA de Gizmodo iciou voir toutes les dernières nouvelles ici. Pour les mises à jour quotidiennes, abonnez-vous à la newsletter gratuite Gizmodo.