Elon Musk verrouille le compte Twitter de Kanye West à cause d’un message à croix gammée

Le rappeur Kanye West est actuellement sur un autre temps d’arrêt de Twitter après avoir testé les limites de la politique de liberté d’expression du propriétaire Elon Musk. Twitter a émis à Ye une suspension de 12 heures jeudi soir après avoir tweeté une photo d’une croix gammée à l’intérieur d’une étoile de David avec la légende “YE24 LOVE EVERYONE #LOVESPEECH”.

West a publié une photo d’une notification l’informant de la suspension en raison de sa violation des règles de Twitter sur la plateforme Truth Social. Musk a confirmé sur Twitter que la suspension de West était due à “l’incitation à la violence”. Cela n’avait rien à voir, a-t-il ajouté, avec les photos peu flatteuses que West avait tweetées de Musk portant des maillots de bain sur un yacht. “Franchement, j’ai trouvé que ces photos étaient une motivation utile pour perdre du poids”, a déclaré Musk.

La prise de contrôle de Twitter par Musk a été semée d’embûches sur les limites de la liberté d’expression et sur la volonté du nouveau propriétaire de l’entreprise de prendre au sérieux les dangers du discours de haine. De nombreux utilisateurs de Twitter ne savent pas exactement où Musk tracera la ligne – bien que sa suspension de Ye jeudi nous donne une indication. On ne sait pas si cela créera un précédent pour la modération future du contenu, car il reste un manque de transparence sur la politique de modération de Twitter sous Musk. Cela a été encore exacerbé par le fait que Musk a licencié de nombreuses personnes clés de Twitter qui étaient responsables de la confiance et de la sécurité sur Twitter.

Musk a déjà restauré les comptes de plusieurs personnalités notables précédemment suspendues par la plateforme pour discours de haine, notamment Jordan Peterson, Andrew Tate, Project Veritas et l’ancien président Donald Trump. Ye avait son propre compte restauré après la prise de contrôle de Musk, mais Twitter l’a suspendu à nouveau entre le 4 novembre et le 21 novembre après avoir tweeté “going death con 3 On JEWISH PEOPLE”.

Le tweet qui a déclenché la suspension de Ye jeudi est le dernier d’une série de manifestations de sentiments antisémites de la part du rappeur, qui a exprimé son intention de se présenter à la présidence américaine en 2024. Son antisémitisme joue sur les tropes des théoriciens du complot sur les Juifs qui n’ont pas fondement de la vérité, mais servent à renforcer les programmes d’extrême droite tout en faisant de la communauté juive une cible de haine et de violence.

L’antisémitisme de West ne lui cause pas seulement des ennuis avec Twitter. Plusieurs grandes entreprises, dont Adidas et Gap, ont mis fin à leurs partenariats avec le rappeur à cause de son comportement. Pourtant, West continue de redoubler de rhétorique antisémite – quelque chose que cette dernière interdiction de Twitter ne changera probablement pas.