Elon Musk vend un autre gros morceau d’actions Tesla

Si les actionnaires de Tesla s’inquiétaient déjà qu’Elon Musk soit trop distrait par son travail chez Twitter, ils ont désormais plus de raisons de s’énerver : M. Musk a révélé mercredi qu’il en avait vendu un autre. 3,6 milliards de dollars d’actions Teslapeut-être pour soutenir son réseau social assiégé.

M. Musk a maintenant vendu pour 23 milliards de dollars d’actions Tesla cette année, en grande partie après avoir promis en avril de cesser de vendre des actions pour financer son accord sur Twitter.

Il a fait allusion à ce qu’il faisait mardi, tweeter, “Méfiez-vous de la dette dans des conditions macroéconomiques turbulentes, en particulier lorsque la Fed continue d’augmenter les taux.” Cela suggère qu’il prévoit soit de racheter une partie des milliards de dettes de Twitter – y compris les 13 milliards de dollars qu’il a pris dans le cadre de son rachat – soit, peut-être moins probable, de racheter une partie des capitaux propres de l’entreprise.

Rien de tout cela ne rassurera les actionnaires de Tesla, qui s’inquiètent de la baisse de 61% du cours de l’action du constructeur automobile cette année – et un directeur général qui a admis passer presque tout son temps sur Twitter de nos jours. Mercredi, Léo Ko Guanl’un des plus grands investisseurs individuels de Tesla, a tweeté : “Tesla a besoin et mérite d’avoir un PDG à plein temps”