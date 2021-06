Elon Musk vend sa dernière maison, mais il y a une condition

Le patron de Tesla et PDG de SpaceX, Elon Musk, a annoncé lundi qu’il avait finalement pris la décision de vendre la dernière maison qu’il possédait. La décision de Musk ne vient pas à l’improviste – La semaine dernière, Musk avait annoncé sur Twitter qu’il ne possédait pour le moment qu’une seule maison dans la région de la baie de San Francisco qui est louée pour des événements, et que s’il vendait, ce serait voir moins d’utilité, à moins d’être acheté par une grande famille, ce qui pourrait arriver un jour. La décision de Musk de vendre la maison découle également du fait qu’un rapport de ProPublica la semaine dernière a souligné que des milliardaires américains comme Musk, Jeff Bezos, Warren Buffet et bien d’autres ne paient presque jamais leur juste part d’impôts, et paient parfois presque rien du tout. À partir de l’analyse elle-même, elle a montré que les dirigeants les plus riches d’Amérique ne payaient qu’une fraction de leur fortune en impôts alors que leur valeur nette collective ne cessait d’augmenter.

Quelques jours après le reportage, Musk avait répondu à un tweet sur sa dernière maison le 9 juin en disant : « Oui, j’ai vendu mes maisons, à l’exception d’une dans la Bay Area qui est louée pour des événements. Travailler sur l’énergie durable pour la Terre avec Tesla et protéger l’avenir de la conscience en rendant la vie multiplanétaire avec SpaceX. En outre, l’atténuation des risques liés à l’IA avec Neuralink et la correction du trafic avec Boring. »

Le 14 juin, il a annoncé sa décision de vendre la maison, ajoutant qu’il s’agissait d’un « endroit spécial ».

Alors, où vit Musk actuellement ? Le 10 juin, Musk avait mentionné que sa « maison principale est littéralement une maison d’environ 50 000 $ à Boca Chica / Starbase que je loue à SpaceX. C’est quand même génial. »

Elon Musk a commencé à construire sa propre colonie centrée sur l’espace à Boca Chica dans le sud du Texas. Beaucoup d’idées folles de Musk ont ​​décollé, tandis que quelques-uns ne l’ont pas fait. En regardant ses antécédents, il semble que Musk sera en mesure de créer «Starbase». Cependant, le monde ne sait pas grand-chose de ce monde utopique de Musk. Les personnes vivant dans l’endroit calme de Boca Chica, une communauté balnéaire isolée dans la partie la plus méridionale du Texas, avaient une vie remplie de tranquillité. Ensuite, Elon Musk a créé sa société SpaceX là-bas. Le PDG de Tesla et patron de SpaceX, le milliardaire Elon Musk s’était concentré sur Boca Chica au Texas, aux États-Unis, il y a près d’un an. En mars, il a annoncé qu’il souhaitait le renommer « Starbase ». SpaceX construit actuellement une nouvelle usine au Texas pour son service haut débit par satellite Starlink, selon une offre d’emploi de la société, alors que l’entrepreneur milliardaire Elon Musk continue d’investir dans l’État du sud des États-Unis.

Les habitants ont affirmé que la société de Musk avait conduit certains résidents à l’aide de tactiques brutales ou les avait poussés à vendre leur maison afin de faire de la place pour l’installation.

Musk avait d’abord annoncé des plans il y a plus d’un an vendre ses maisons et la plupart de ses biens afin d’émousser la critique de sa richesse. En quelques jours, il a mis deux de ses propriétés californiennes sur le marché.

Le rapport de Pro Publica a déclaré qu’« en 2018, le fondateur de Tesla, Elon Musk, la deuxième personne la plus riche du monde, n’a payé aucun impôt fédéral sur le revenu. »

Musk n’aura peut-être pas besoin d’une maison sur Terre plus longtemps – il a de toute façon des plans multiplanétaires, notamment l’envoi d’humains sur Mars d’ici 2026.

