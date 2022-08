Elon Musk vend près de 7 milliards de dollars américains d’actions Tesla avant la lutte contre Twitter

Elon Musk a vendu pour près de 7 milliards de dollars américains d’actions de Tesla alors que le milliardaire met de l’ordre dans ses finances avant sa bataille judiciaire avec Twitter.

Musk a révélé dans une série de documents réglementaires qu’il avait déchargé environ huit millions d’actions de sa société Tesla Inc. ces derniers jours.

“Dans le cas (espérons-le peu probable) où Twitter forcerait la conclusion de cet accord et que certains partenaires financiers ne se concrétiseraient pas, il est important d’éviter une vente d’urgence des actions de Tesla”, a tweeté Musk mardi soir.

Musk est de loin le plus grand actionnaire individuel de Tesla et de Twitter.

Les actions de Tesla ont augmenté de près de 2% avant la cloche d’ouverture mercredi. Les actions de Twitter Inc., en hausse de 16% au cours du mois dernier, la plupart pensant que Musk fait face à de longues chances de succès devant les tribunaux, ont encore bondi de 3%.

Musk a proposé d’acheter Twitter, puis a tenté de se retirer

Musk a contre-attaqué Twitter la semaine dernière, accusant la société de fraude pour son acquisition avortée de 44 milliards de dollars. Il a affirmé que Twitter retenait des informations critiques et trompait son équipe sur la taille de sa base d’utilisateurs.

Musk allègue que Twitter a commis une fraude, une rupture de contrat et une violation d’une loi sur les valeurs mobilières au Texas, où vit Musk.

Musk a proposé d’acheter Twitter plus tôt cette année, puis a tenté de se retirer de l’accord en affirmant que la plate-forme sociale était infestée d’un plus grand nombre de “bots spam” et de faux comptes que Twitter n’en avait révélé.

Musk a déclaré au printemps qu’il ne prévoyait aucune vente majeure de sa participation dans Tesla après avoir obtenu un financement pour acquérir Twitter, mais Dan Ives, analyste du secteur chez Wedbush, a déclaré mercredi que “la situation a radicalement changé”.

Wedbush a relevé son objectif de prix pour les actions de Twitter, “Avec les chances d’un accord sur Twitter maintenant plus probables à notre avis et la rue voyant à travers ce mouvement de poker de Musk”, a écrit Ives aux clients.

“Nous pouvons également voir Musk essayer de résoudre cette situation de baril de poudre avant que l’accord Twitter ne soit officiellement présenté au tribunal en octobre”, a poursuivi Ives. “Au minimum, nous voyons Twitter obtenir un règlement massif de Musk dans la fourchette de 5 à 10 milliards de dollars qui commence à être pris en compte dans le stock.”