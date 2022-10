Elon Musk vend des actions Tesla pour financer le rachat de Twitter “c’est comme donner du caviar pour acheter une pizza à 2 $”

La reprise de Twitter par Elon Musk est une mauvaise nouvelle pour Tesla, selon Dan Ives de Wedbush.

Musk a vendu des actions Tesla cette année pour financer son offre Twitter de 44 milliards de dollars.

“C’est comme si je donnais du caviar pour acheter une part de pizza à 2 dollars”, a déclaré Ives à la BBC.

Elon Musk est ressuscité Twitter l’affaire sera désastreuse pour Teslaa averti Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.

Une part importante de la fortune de 250 milliards de dollars de Musk est attaché en actions Tesla et sa participation dans SpaceX. Ives a déclaré que Musk devra décharger davantage d’actions Tesla pour financer sa tentative de rachat, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse des actions du constructeur de véhicules électriques.

“C’est comme si je donnais du caviar pour acheter une tranche de pizza à 2 $”, a déclaré Ives. BBC “Aujourd’hui” spectacle mercredi.

Lundi, Musk a proposé de reprendre les pourparlers pour acheter Twitter au prix initialement convenu de 54,20 dollars par action dans une lettre adressée aux avocats du géant des médias sociaux, selon un Dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission.

Twitter a poursuivi Musk en juillet après avoir déclaré qu’il était résilier son contrat pour racheter la société. Son retour en arrière signifie qu’il pourrait éviter une coûteuse bataille judiciaire.

Musk, qui est à la fois le plus grand actionnaire de Tesla et la personne la plus riche du monde, a réduit sa participation dans le fabricant d’électricité cette année dans le but de lever des fonds pour financer sa tentative de prise de contrôle de Twitter.

Il a déchargé 6,9 milliards de dollars en actions Tesla en août, ce qui signifie qu’il a réduit sa participation d’environ 32 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.

Ives a déclaré à l’époque que la vente d’actions Tesla de Musk était “écrire sur le mur qu’un accord pourrait être sur les cartes” – et a mis à jour son objectif de prix Twitter de 30 $ à 50 $ par action.

Tesla a chuté de 1,26 % pour s’échanger à 246,29 $ lors de la précommercialisation de mercredi, tandis que Twitter a glissé de 0,48 % à 51,75 $.