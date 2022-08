Elon Musk vend 7 milliards de dollars d’actions Tesla dans le cadre d’un différend sur la prise de contrôle de Twitter

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a récemment vendu 7,92 millions d’actions du constructeur automobile pour une valeur d’environ 6,9 milliards de dollars, selon des documents réglementaires rendus publics mardi.

La vente d’actions, qui a eu lieu entre le 5 et le 9 août, intervient au milieu d’une bataille juridique entre Musk et Twitter, que l’entrepreneur milliardaire a proposé d’acheter pour 44 milliards de dollars plus tôt cette année, mais a depuis informé Twitter qu’il mettait fin à l’accord. Musk a admis qu’un éventuel fardeau financier avait joué un rôle dans sa décision de vendre l’action.

“Dans le cas (espérons-le peu probable) où Twitter forcerait la conclusion de cet accord * et * certains partenaires financiers ne se concrétiseraient pas, il est important d’éviter une vente d’urgence des actions Tesla”, Musk a déclaré dans un tweet Mardi soir. Il a également écrit qu’il avait fini de vendre des actions Tesla et qu’il redeviendrait acheteur si l’accord Tesla ne se concluait pas.

Oui. Dans le cas (espérons-le peu probable) où Twitter forcerait la conclusion de cet accord * et * certains partenaires financiers ne se concrétiseraient pas, il est important d’éviter une vente d’urgence des actions Tesla. – Elon Musk (@elonmusk) 10 août 2022

Musk a déclaré que Twitter l’avait “trompé” en signant un accord de 44 milliards de dollars pour acheter la plate-forme de médias sociaux et tentait de se retirer de l’accord. Twitter a répondu en juillet par une action en justice contre Musk pour faire appliquer l’accord de fusion et a allégué que le milliardaire tentait de se retirer de l’acquisition de l’entreprise parce que sa richesse personnelle avait chuté et que l’achat était donc devenu plus cher.

Musk a nié les affirmations de Twitter et allègue que Twitter ne lui a pas fourni d’informations pour vérifier que moins de 5% des plus de 220 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter étaient axés sur le spam ou faux, une mesure importante pour comprendre les activités publicitaires de Twitter. Le milliardaire affirme que Twitter a déformé ou omis des informations qui pourraient faire la lumière sur la valeur de l’entreprise.

Twitter et Musk devraient être jugés le 17 octobre s’ils ne parviennent pas à un règlement. Les actionnaires de Twitter doivent voter sur l’accord lors d’une réunion spéciale le 13 septembre.

Musk a vendu pour environ 8,5 milliards de dollars d’actions Tesla en avril à la suite de l’annonce de son accord pour acheter Twitter. Les actions de Tesla se négociaient à 1 145 $ lorsqu’il a annoncé son offre sur Twitter. Le cours de l’action a depuis chuté de plus de 25 %.