Elon Musk vend 3,58 milliards de dollars d’actions Tesla, l’action monte

Les actions de Tesla ont légèrement augmenté jeudi à midi malgré la nouvelle selon laquelle le PDG Elon Musk a vendu 3,58 milliards de dollars supplémentaires d’actions du constructeur de véhicules électriques cette semaine.

L’action s’échangeait à 157,06 $ US à midi, près de son creux de deux ans, mais elle s’en sortait mieux que les marchés plus larges.

Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a vendu les actions du lundi au mercredi, selon un dossier publié mercredi soir par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il n’était pas clair où les bénéfices étaient dépensés.

Musk a vendu pour près de 23 milliards de dollars d’actions Tesla depuis avril, une grande partie de l’argent devant probablement aider à financer son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars. Au début du mois dernier, il a vendu pour près de 4 milliards de dollars d’actions Tesla, selon les documents réglementaires.

La vente intervient alors que les actions du fabricant de véhicules électriques et de panneaux solaires se sont effondrées, perdant plus de la moitié de leur valeur depuis que Musk a révélé pour la première fois en avril qu’il rachetait des actions de Twitter.

L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré dans une note client qu’il y avait des inquiétudes car Musk semble changer le récit de l’histoire de Tesla de l’histoire fondamentale de la transformation du véhicule électrique à devenir une source de fonds pour financer son acquisition de Twitter.

“Le cauchemar de Twitter continue alors que Musk utilise Tesla comme son propre guichet automatique pour continuer à financer l’encre rouge sur Twitter, ce qui s’aggrave de jour en jour alors que de plus en plus d’annonceurs fuient la plate-forme avec une controverse de plus en plus motivée par Musk”, a écrit Ives.

La chute des actions de Tesla a fait perdre à Musk son statut de personne la plus riche du monde, sa valeur nette tombant à 174 milliards de dollars, selon Forbes. Il a été dépassé la semaine dernière par le magnat français de la mode et des cosmétiques Bernard Arnault. La majeure partie de la richesse de Musk est liée aux actions de Tesla Inc.

La prise de contrôle de Twitter ne s’est pas faite sans heurts et certaines grandes entreprises ont interrompu la publicité sur la plate-forme de médias sociaux. Musk a déclaré que Twitter avait “une baisse massive de ses revenus” en raison des pertes des annonceurs.

Les investisseurs ont récemment puni les actions de Tesla, car Musk a passé une grande partie de son temps à gérer Twitter, ce qui fait craindre qu’il ne soit distrait par le constructeur automobile.

Pas plus tard que cette semaine, Twitter a dissous son Trust and Safety Council, le groupe consultatif d’environ 100 organisations indépendantes civiles, de défense des droits de l’homme et autres que l’entreprise a formé en 2016 pour lutter contre les discours de haine, l’exploitation des enfants, le suicide, l’automutilation et d’autres problèmes sur la plate-forme. .

Un message a été laissé à Tesla mercredi soir sollicitant des commentaires sur la vente d’actions.