Elon Musk vante de grands projets pour le robot Optimus de Tesla, mais certains experts doutent que ce soit la prochaine grande chose

Le bot Optimus de Tesla lors de la Journée de l’IA.

Huit experts ont déclaré à Insider qu’ils avaient des doutes sur les promesses d’Elon Musk concernant le bot Optimus de Tesla.

Plusieurs experts ont déclaré que la démonstration AI Day de Tesla ne se démarque pas des projets d’autres entreprises.

Pourtant, un expert a qualifié le constructeur automobile de “bien placé” pour utiliser sa technologie d’auto-conduite pour aider à alimenter des robots.

Alors qu’Elon Musk dévoilait un prototype de Tesla Robot Optimusil promis l’humanoïde changerait un jour la façon dont les gens vivent et travaillent – mais certains experts sont moins optimistes.

Le chercheur en intelligence artificielle Filip Piekniewski a déclaré à Insider que le robot “ne se démarque pas des autres projets similaires” après tweeter que la journée de l’IA de Tesla le mois dernier était “un niveau supérieur digne de confiance” et une “arnaque complète et totale”. Pendant ce temps, Melonee Wise, vice-présidente de l’automatisation robotique chez Zebra Technologies, a déclaré que l’appareil semblait “bien derrière” d’autres entreprises technologiques, dont Boston Dynamics.

“Il n’y a rien de particulièrement surprenant à cela et chaque entreprise disposant d’un budget suffisant pourrait mettre en place une démonstration similaire en quelques mois”, a déclaré Piekniewski.

Piekniewski a déclaré que le robot “ne correspond pas aux affirmations d’Elon Musk” selon lesquelles il révolutionnera l’environnement de travail. Musk a déclaré que les robots pourraient éventuellement remplacer les ouvriers d’usine et pourraient même servir de soignants.

Visualisation initiale de Tesla Optimus l’année dernière.

Mais Piekniewski a mis en doute ces affirmations. “Les robots n’ont rien, même à distance, à proximité d’un cerveau”, a-t-il déclaré. “Oui, vous pouvez les amener à effectuer des tâches simples et à montrer des niveaux superficiels de conscience de la situation, mais il suffit d’un détail pour être hors de ce qui est attendu et le robot sombrera rapidement dans une série d’erreurs qui se termineront généralement par un désastre irrémédiable. .”

Davide Scaramuzza, directeur du groupe de robotique et de perception de l’Université de Zurich, a déclaré que la démonstration du robot était “meilleure que prévu”, mais uniquement parce que Tesla a révélé l’année dernière ses plans pour un robot humanoïde avec un homme déguisé en robot. costume.

Cette année, à La deuxième journée annuelle de l’IA de Tesla un prototype du robot Optimus est monté lentement sur scène et a salué le public. Musk a déclaré que c’était la première fois que le bot marchait “sans aucun support”. Le milliardaire a également présenté un autre prototype qui semblait plus proche de la production, mais il a dû être monté sur scène par plusieurs ouvriers.

Au AI Day le 30 septembre 2022

“Le robot peut en fait faire beaucoup plus que ce que nous vous avons montré, nous ne voulions tout simplement pas qu’il tombe sur le visage”, a déclaré Musk aux spectateurs. Il a promis que le bot coûterait un jour moins de 20 000 dollars (environ 400 000 rands) et a déclaré que le constructeur automobile espère commencer à prendre des commandes dans les trois à cinq prochaines années. – les deux plans, selon les experts, sont réalisables, mais en fonction de vos attentes pour le robot.

“Construire un robot à utiliser dans le monde réel est beaucoup plus difficile que la plupart ne le pensent”, a déclaré Dennis Hong, professeur d’ingénierie et de robotique à l’Université de Californie à Los Angeles. “Je ne crois pas que nous aurons bientôt des robots majordomes humanoïdes capables de faire la vaisselle, de sortir les poubelles et de faire nos courses. Mais en commençant par quelque chose de beaucoup plus simple, je suis prudemment optimiste.”

Une vidéo de démonstration lors de l’événement a également montré que le bot ramassait et transportait des boîtes dans l’usine Tesla de Fremont, en Californie, ainsi que des plantes d’arrosage.

Vidéo de démonstration du bot Optimus de Tesla lors de la Journée de l’IA.

Christian Hubicki, professeur de robotique à la Florida State University, et Scaramuzza, professeur à l’Université de Zurich, ont tous deux déclaré à Insider que la démonstration en direct semblait fortement scénarisée et contrôlée. Cynthia Yeung, chef de produit chez Plus One Robotics, a déclaré que le bot était soit préprogrammé pour exécuter la routine, soit télé-opéré.

“Si les objets étaient déplacés d’un pouce, le robot ne serait plus capable de les saisir”, a déclaré Scaramuzza, notant qu’il pense que Tesla est à plus d’une décennie d’un robot qui pourrait être plus performant qu’un travailleur humain.

Le bot Optimus s’est démarqué d’une certaine manière, selon plusieurs experts – ses mains. Animesh Garg, professeur de robotique IA à l’Université de Toronto, a qualifié les mains du bot d'”impressionnantes”. Hubicki a noté que la dextérité supérieure des mains du robot pourrait donner au robot humanoïde un avantage sur d’autres robots comme l’Atlas de Boston Dynamics lorsqu’il s’agit de saisir “des objets plus petits et plus complexes”.

Pendant ce temps, Jonathan Aitken, professeur de robotique à l’Université de Sheffield, a qualifié Tesla de “bien placé” pour utiliser sa technologie de navigation entièrement autonome pour faire progresser la robotique.