Elon Musk va torse nu sur un yacht à Mykonos: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Backgrid

Elon Musk51 ans, semblait vivre sa meilleure vie malgré sa récente rupture avec l’actrice Natasha Bassette, 27. Le lundi 18 juillet, Elon s’est mis à nu et a enlevé sa chemise tout en profitant du soleil sur un yacht avec des amis à Mykonos, en Grèce. Dans une série de photos obtenues par Courrier quotidienle milliardaire fondateur de Space X a été vu patauger dans l’eau chaude tout en sirotant – ce qui semblait être – de délicieux cocktails.

Plus à propos Elon Musk

Sur toutes les photos, Elon portait un maillot de bain noir – et rien d’autre. Il était sur un yacht appelé “Zeus” et était avec un groupe d’amis, qui semblaient tous passer un moment merveilleux, car ils souriaient et riaient tous en sautant de l’arrière du bateau dans l’océan. Après être sorti de l’eau en utilisant l’échelle attachée à une plate-forme sur le yacht, Elon a attrapé une serviette sur laquelle était cousu le nom du bateau. Il s’est séché avant de mettre des lunettes de soleil. Avant de rejoindre son groupe de copains, Elon a été photographié regardant au loin tout en portant des lunettes de soleil aviateur réfléchissantes.

Elon avait l’air très content et détendu sur le navire. Comme HollywoodLife EXCLUSIVEMENT rapporté, cependant, Elon Elvis La petite amie de l’actrice, Natasha, a rompu avec lui après avoir confirmé qu’il avait secrètement engendré un ensemble de jumeaux avec Neuralink exec Shivon Zilis. Les jumeaux sont nés en novembre 2021. Un mois plus tard, l’ex d’Elon Grimes, 34 ans, a donné naissance à son deuxième enfant avec Elon, portant son nombre total d’enfants à 10 au total. Après l’annonce des nouvelles des jumeaux, le père à deux chiffres a partagé avec les fans sur Twitter : « Je fais de mon mieux pour aider la crise de la sous-population. Un taux de natalité qui s’effondre est de loin le plus grand danger auquel la civilisation est confrontée.

Elon Musk au fil des ans : photos du milliardaire depuis ses débuts pour célébrer son 51e anniversaire

Faire de mon mieux pour aider la crise de la sous-population. L’effondrement du taux de natalité est de loin le plus grand danger auquel la civilisation est confrontée. – Elon Musk (@elonmusk) 7 juillet 2022

Dans la section des commentaires du message, qui a obtenu près de 275 000 likes, il a ajouté: «Marquez mes mots. Ils sont malheureusement vrais. Beaucoup trop de gens ont l’illusion que la Terre est surpeuplée, même si les tendances du taux de natalité se dirigent si manifestement vers l’effondrement de la population. Bien que des sources nous aient dit que le dernier lot de bébés d’Elon n’était pas la raison pour laquelle Natasha avait décidé de mettre fin à leur relation, le moment de la rupture ne semblait pas être une coïncidence. Dans HollywoodLa VieDans la dernière EXCLUSIVITÉ de l’ancien couple, des sources ont déclaré que Natasha avait mis fin à leur romance parce qu’elle voulait “se concentrer sur sa carrière”. L’initié a ajouté qu’elle était “reconnaissante” envers Elon pour le temps qu’ils ont partagé ensemble et ne lui souhaitait aucune mauvaise volonté.