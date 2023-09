Elon Musk va-t-il vraiment mettre X derrière un paywall ? | Actualités des médias sociaux

Sunnyvale, Californie, États-Unis – Elon Musk, propriétaire de X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, a déclaré que l’entreprise commencerait à facturer aux gens « un petit paiement mensuel » pour utiliser le service.

« C’est le seul moyen auquel je puisse penser pour combattre de vastes armées de robots », a déclaré Musk au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une conversation en direct diffusée sur la plateforme lundi.

Musk n’a pas précisé de détails tels que le montant que X envisage de facturer ou la date à laquelle le plan entrerait en vigueur. La société de médias sociaux n’a pas répondu à une demande de commentaire d’Al Jazeera.

Depuis qu’il a acheté la plateforme pour 44 milliards de dollars l’année dernière, Musk, qui est l’homme le plus riche du monde, a apporté de nombreux changements à la plateforme, notamment en permettant à quiconque de payer pour acheter des coches vérifiées et en annulant l’interdiction imposée à l’ancien président américain Donald Trump. Mais mettre l’ensemble du réseau social derrière un paywall serait sa décision la plus radicale jusqu’à présent.

Les robots sont des comptes automatisés qui peuvent être utilisés à de bonnes fins, comme la diffusion d’alertes sismiques ou météorologiques. Mais les acteurs malveillants peuvent également les utiliser à des fins malveillantes, par exemple en déchaînant des discours de haine et en ciblant leurs adversaires avec des trolls et du spam.

En théorie, exiger un paiement pour utiliser X rendrait financièrement irréalisable le fonctionnement d’armées de robots.

« La logique et le principe de l’idée ne sont pas mauvais », a déclaré Matt Navarra, consultant et analyste en médias sociaux. « Je pense que si un nombre important de personnes sont prêtes à souscrire à un abonnement, cela aura un impact positif potentiel sur la réduction des robots et des comptes de spam. Mais c’est un grand « si ». Je ne suis pas convaincu qu’un nombre suffisant de personnes le feront et je doute fortement qu’il puisse inciter suffisamment de personnes à se séparer de leur argent.

X a déjà du mal à faire payer X Premium, le plan d’abonnement existant de la société qui offre des coches vérifiées et la possibilité de modifier des publications pour 8 $ par mois aux États-Unis.

Selon Musk, la plateforme compte plus de 550 millions d’utilisateurs mensuels. Mais un rapport publié dans Mashable le mois dernier a révélé que seule une fraction d’entre eux – 94 000 – s’étaient inscrits à X Premium entre le 1er juillet et le 10 août.

Les robots malveillants constituent une menace sur toutes les principales plateformes de médias sociaux. Mais la plupart des entreprises, y compris Facebook de Meta et YouTube de Google, ont choisi des solutions techniques telles que l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle (IA) et les systèmes de modération de contenu pour les identifier plutôt que de facturer les gens – comme l’a fait X sous sa direction précédente.

En 2021, l’équipe d’intégrité du site de Twitter dit qu’il a signalé entre cinq et 10 millions de robots malveillants par semaine en utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique et de formation pour reconnaître les modèles d’activité. Musk a licencié l’équipe dans le cadre de licenciements massifs à l’échelle de l’entreprise l’année dernière après avoir acheté Twitter.

« Vaincre les robots spammeurs »

La guerre de Musk contre les robots de X ne date pas d’hier. « Nous vaincrons les robots spammeurs ou mourrons en essayant ! » le milliardaire déclaré alors qu’il était en train d’acheter le service.

En mai 2022, Twitter a estimé que les robots et les comptes de spam représentaient moins de 5 % de ses utilisateurs quotidiens monétisables dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Peu de temps après, Musk tweeté que l’accord était « temporairement suspendu » et exigeait une analyse indépendante pour prouver ce chiffre.

Plus tôt cette année, X a tué un certain nombre de robots utiles sur le service en les obligeant à payer pour accéder aux données dont ces robots avaient besoin pour tweeter automatiquement.

« Il s’est clairement attaché au problème dès le début », a déclaré Navarra. « Il devra désormais continuer à s’en tenir à sa ligne et apporter une solution à quelque chose qu’il a mis en lumière sur une plateforme dont il est désormais propriétaire. »

Ce n’est pas non plus la première fois que Musk envisage de placer l’ensemble de la plateforme derrière un paywall. Musk et d’autres dirigeants de X auraient envisagé l’idée vers la fin de l’année dernière. L’un des plans évoqués par Musk à l’époque était de limiter la durée pendant laquelle les gens pouvaient utiliser le service gratuitement avant de demander un abonnement.

On ne sait pas si Musk s’attend à ce que les revenus potentiels générés par le placement de X derrière un paywall compensent entièrement ce qu’il a qualifié de baisse de 60 % des ventes publicitaires cette année.

« Dévastateur pour les marques »

D’autres experts se demandent ce que la création d’un paywall pour X, une plate-forme qui était jusqu’à présent presque entièrement soutenue par les annonceurs, signifierait pour son avenir.

« Si X passait derrière un mur payant, il y aurait probablement un énorme changement dans la démographie qui compose la plateforme », a déclaré Rachel Karten, consultante en médias sociaux. « Ce serait potentiellement dévastateur pour les marques, car les marques vont là où se trouvent les gens, en particulier là où se trouvent leurs clients actuels et futurs. »

Exiger que les gens paient pour avoir simplement le privilège d’utiliser le service afin de se débarrasser des robots risquerait d’amener beaucoup de gens à cesser complètement d’utiliser X. Une telle décision ferait réfléchir les annonceurs, qui sont les principaux clients de Twitter, estime Karten.

« Y aurait-il suffisamment de clients actuels et potentiels pour qu’il soit logique que les marques consacrent des ressources importantes à être actives sur la plateforme ? elle a demandé. « Les marques se sentiraient-elles à l’aise de payer pour être présentes sur la plateforme ? C’est vague! »

Placer X derrière un paywall, a déclaré Karten, forcerait une décision : « Vous y êtes ou non. »