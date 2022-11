Elon Musk va augmenter le prix de Twitter Blue à 8 $

Elon Musk, le nouveau PDG de Twitter, a révélé son intention de prendre plusieurs mesures pour rendre les médias sociaux moins dépendants des publicités. Twitter Blue, qui est actuellement proposé à 4,99 $ par mois dans quatre pays, passera à 8 $ et proposera désormais une coche bleue à côté de la poignée de l’utilisateur payant. Cela vient en réponse aux affirmations précédentes selon lesquelles le service coûterait 20 $.

Dans une série de tweets, l’entrepreneur a déclaré que le système actuel de « seigneurs et paysans » était de la « connerie » et offrira la marque de vérification à tous ceux qui cracheront de l’argent chaque mois. L’abonnement offrira également la priorité dans les réponses et les mentions, ce qui est un moyen de lutter contre le spam.

De plus, les utilisateurs pourront publier des vidéos et de l’audio plus longs, ainsi que recevoir deux fois moins d’annonces. Les éditeurs qui décident de travailler avec Twitter recevront un contournement du paywall.

Il est intéressant de noter que la fonction d’édition qui n’est actuellement activée que pour les utilisateurs de Blue sera accessible à tous, gratuitement, selon Casey Newton de Platformer.

Le contrôle de vérification sur Twitter n’est actuellement disponible que pour les personnes susceptibles d’être usurpées, telles que les célébrités, les politiciens et les journalistes.

Quand/si la nouvelle mise à jour arrive, tous les utilisateurs pourront écrire une balise secondaire qui est actuellement réservée uniquement aux politiciens de haut niveau.

La source