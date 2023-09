Elon Musk Ukraine L’intervention de Starlink pourrait être un signe inquiétant des choses à venir | Nouvelles du monde

L’intervention d’Elon Musk dans la guerre en Ukraine sera profondément troublante pour beaucoup, mais elle est aussi un signe des choses à venir.

L’essor des milliardaires omnipotents ne fait peut-être que commencer, l’IA étant susceptible d’accélérer leur ascension vers des positions de richesse et d’influence qui dépasseront le pouvoir des États-nations.

Le scénario est tout droit sorti d’un thriller bon marché. Un milliardaire fabuleusement riche aide Ukraine affronter les Russes avec une constellation de satellites et d’équipements au sol.

Kiev réagit furieusement aux révélations de Musk

Mais à mesure que la guerre progresse, Kiev craint d’être de plus en plus ambivalent. Puis, alors qu’ils sont sur le point de porter un coup décisif qui pourrait déterminer l’orientation de la guerre, il coupe son réseau et sauve la flotte russe.

Musk est capricieux et irresponsable. Ses déclarations sur les réseaux sociaux sont parfois impulsives et irréfléchies. Il ne montre pas la sagesse d’un Salomon des derniers jours.

Ukraine : Kiev enrage contre Elon Musk



Et pourtant, cela semble avoir été le rôle qu’il s’est choisi, avec des conséquences considérables.

Pendant des mois, le gouvernement de Kiev a serré les dents face à Musk et a pris le dur avec le doux. Starlink a énormément contribué à l’effort de guerre des Ukrainiens et Musk leur a envoyé des équipements d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Mais ils ne mâchent pas leurs mots désormais. Les responsables ukrainiens crachent des plumes à cette nouvelle.

Mykhailo Podolyak, conseiller du président Zelensky, a condamné l’intervention de Musk.

« En conséquence, des civils et des enfants sont tués. C’est le prix d’un cocktail d’ignorance et d’ego démesuré », a-t-il posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Musk semble avoir été dupé par le spectre de représailles nucléaires russes. Moscou a alimenté de telles craintes tout au long de cette guerre, mais les agences de renseignement occidentales affirment qu’il n’y a aucun signe qu’elles soient sérieuses.

L’utilisation d’armes nucléaires tactiques prend des semaines à préparer, à sortir les ressources du stockage et à préparer leur déploiement. Rien de tel n’est arrivé.

Musk pensait peut-être qu’il sauvait à lui seul le monde d’une guerre bien plus grave et d’une conflagration nucléaire.

Les critiques disent que c’était naïf et qu’il devrait s’en tenir à son travail quotidien. Sa décision signifie que les moyens navals russes restent intacts et opérationnels et continuent de lancer des missiles Kalibr dévastateurs en Ukraine, tuant des civils et détruisant des marchés, des restaurants, des maisons et des hôpitaux.

Tout cela, disent les Ukrainiens, c’est désormais du sang sur les mains de Musk.

Le gouvernement américain aurait-il dû freiner Musk pour qu’il donne l’exemple aux autres magnats qui se considèrent comme les gardiens autoproclamés de l’ordre mondial ?

Curieusement, Musk aurait été en contact avec la Maison Blanche et le Pentagone au cours de cet épisode, mais leur réponse n’est pas claire.

L’administration Biden doit expliquer davantage son rôle dans tout cela. On soupçonne que les décideurs politiques n’ont été que trop heureux de tolérer l’implication de Musk dans la guerre parce que cela leur a permis d’économiser de l’argent.

Mais à quel point était-ce sage avec le recul ?

Cette évolution crée un précédent inquiétant. Il y aura sans aucun doute davantage d’individus méga-riches possédant la même combinaison de richesse, de pouvoir et d’ego qui voudront s’essayer à la géopolitique.

Il y a des raisons pour lesquelles la diplomatie et les relations internationales ont été laissées aux gouvernements élus en Occident, dotés de légions de conseillers en politique étrangère et non entre les mains d’un seul homme.