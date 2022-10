Elon Musk tweete un “plan de paix” pour la guerre russo-ukrainienne. Le chaos s’ensuit.

Guerre en Ukraine : ce que vous devez savoir

Le dernier: Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi des décrets pour annexer quatre régions occupées d’Ukraine, à la suite de référendums organisés qui ont été largement dénoncés comme illégaux. Suivez nos mises à jour en direct ici.

La réponse: L’administration Biden a annoncé vendredi une nouvelle série de sanctions contre la Russie, en réponse aux annexions, visant des responsables gouvernementaux et des membres de leur famille, des responsables militaires russes et biélorusses et des réseaux d’approvisionnement en matière de défense. Le président Volodymyr Zelensky a également déclaré vendredi que l’Ukraine postulait à une “ascension accélérée” dans l’OTAN, en réponse apparente aux annexions.

En Russie: Poutine a déclaré une mobilisation militaire le 21 septembre pour appeler jusqu’à 300 000 réservistes dans une tentative dramatique d’inverser les revers de sa guerre contre l’Ukraine. L’annonce a entraîné un exode de plus de 180 000 personnes, principalement des hommes qui étaient soumis au service, et de nouvelles protestations et autres actes de défi contre la guerre.

Le combat: L’Ukraine a lancé une contre-offensive réussie qui a forcé une importante retraite russe dans la région du nord-est de Kharkiv début septembre, alors que les troupes fuyaient les villes et les villages qu’elles occupaient depuis les premiers jours de la guerre et abandonnaient de grandes quantités de matériel militaire.

Photos: Les photographes du Washington Post sont sur le terrain depuis le début de la guerre – voici quelques-uns de leurs travaux les plus puissants.

Comment vous pouvez aider : Voici comment ceux aux États-Unis peuvent soutenir le peuple ukrainien ainsi que ce que les gens du monde entier ont fait don.

