Elon Musk tweete un lien vers la théorie du complot sur l’attaque de Paul Pelosi

WASHINGTON –

Elon Musk a tweeté dimanche un lien vers une rumeur infondée concernant l’attaque contre le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, quelques jours seulement après que l’achat de Twitter par Musk ait alimenté les craintes que la plate-forme de médias sociaux ne cherche plus à limiter la désinformation et les discours de haine.

Le tweet de Musk, qu’il a ensuite supprimé, était lié à un article d’un site Web marginal, le Santa Monica Observer, un média qui avait précédemment affirmé qu’Hillary Clinton était décédée le 11 septembre et avait été remplacée par un sosie.

Dans ce cas, l’article a recyclé une affirmation sans fondement selon laquelle la vie personnelle de Paul Pelosi, le mari de l’orateur, a en quelque sorte joué un rôle dans l’attaque d’un intrus la semaine dernière dans la maison du couple à San Francisco, même s’il n’y a aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Musk l’a fait en réponse à un tweet d’Hillary Clinton. Son tweet avait critiqué les républicains pour avoir généralement répandu “la haine et des théories du complot dérangées” et avait déclaré : “Il est choquant, mais pas surprenant, que la violence en soit le résultat”.

En réponse au tweet de Clinton, Musk a fourni un lien vers l’article du Santa Monica Observer et a ajouté : “Il y a une petite possibilité qu’il y ait plus dans cette histoire qu’il n’y paraît.”

Le Los Angeles Times, l’agence de presse dominante dans la région du sud de la Californie où se trouve l’Observer, a déclaré que l’Observer était “connu pour ses fausses informations”.

La police de San Francisco a déclaré que le suspect de l’attaque de la semaine dernière, identifié comme étant David DePape, 42 ans, s’est introduit par effraction dans la maison de la famille Pelosi à Pacific Heights tôt vendredi et a confronté Paul Pelosi, exigeant de savoir, comme l’a rapporté l’AP : “Où est Nancy ? “

Les deux hommes se sont battus pour un marteau avant que les agents répondant à un appel au 911 à la maison ne voient DePape frapper Paul Pelosi au moins une fois, a indiqué la police. DePape a été arrêté, soupçonné de tentative de meurtre, de maltraitance de personnes âgées et de cambriolage. Les procureurs prévoient de déposer des accusations lundi et s’attendent à sa mise en accusation mardi.

La police affirme que l’attaque était “intentionnelle” et non aléatoire, mais n’a pas déclaré publiquement ce qu’elle considère être le motif.

L’échange entre Musk et Clinton a eu lieu un jour après que Yoel Roth, responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter, a tweeté que les politiques de l’entreprise concernant les “insultes” et les “conduites haineuses” étaient toujours en place.

“En conclusion : les politiques de Twitter n’ont pas changé. Les conduites haineuses n’ont pas leur place ici”, a écrit Roth.

Musk lui-même a déclaré vendredi qu’il formerait un “conseil de modération de contenu” pour Twitter et a promis aux annonceurs que le site Web ne se transformerait pas en un “paysage d’enfer gratuit pour tous”. Musk s’est également décrit comme un “absolutiste de la liberté d’expression”.

Mais au moins un annonceur majeur, General Motors, a déclaré qu’il suspendrait la publicité sur Twitter pendant qu’il surveillait la direction de la plate-forme sous Musk.

Dimanche également, la sénatrice Amy Klobuchar, une démocrate du Minnesota, a déclaré sur “Meet the Press” de NBC qu’elle ne faisait pas confiance à Musk pour gérer Twitter.

Se référant aux théories du complot antisémite avancées en ligne par DePape, le suspect de l’attaque, Klobuchar a déclaré : “Je pense que vous devez modérer votre contenu.”

“Si Elon Musk a dit maintenant qu’il allait créer un conseil de modération de contenu”, a déclaré le sénateur, “c’était un bon signe. Mais je continue à m’inquiéter à ce sujet. Je ne pense tout simplement pas que les gens devraient gagner de l’argent de transmettre ce truc qui est un tas de mensonges.”