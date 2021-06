Elon Musk tweete que Tesla acceptera Bitcoin lorsque les mineurs « utiliseront de l’énergie propre », les prix des crypto-monnaies augmenteront

Elon Musk n’arrive pas à se décider sur Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde. En mai, des mois après avoir déclaré que la société de véhicules électriques Tesla avait annoncé qu’elle accepterait Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures, Musk a fait marche arrière, affirmant qu’il avait décidé que l’exploitation minière de Bitcoin n’était pas «propre» et qu’il ne voulait pas que sa décision prenne une décision coût environnemental. Un mois plus tard, en juin, Musk est revenu sur ce commentaire, avec un léger ajustement. Musk a tweeté dimanche que le constructeur de voitures électriques reprendrait l’autorisation des transactions en bitcoins lorsque les mineurs qui vérifient les transactions utilisent davantage d’énergie renouvelable.

« Lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin », a-t-il déclaré dans un tweet. Il a ajouté que « Tesla n’a vendu qu’environ 10% des avoirs pour confirmer que BTC pourrait être liquidé facilement sans marché en mouvement. »

C’est inexact. Tesla n’a vendu qu’environ 10% des avoirs pour confirmer que BTC pouvait être liquidé facilement sans déplacer le marché. Lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable (environ 50%) d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin. – Elon Musk (@elonmusk) 13 juin 2021

Le bitcoin a augmenté de 5,1% à 37 360,63 $ à 18 h 10 GMT (14 h 10 HE) dimanche, ajoutant 1 817,87 $ à sa clôture précédente, après le tweet de Musk.

Tesla a révélé en février qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et prévoyait de l’accepter comme paiement. Cette annonce a ajouté de la légitimité à la crypto-monnaie en tant que forme de paiement et d’investissement de plus en plus acceptable, en particulier de la part d’un membre important du S&P 500 avec un PDG de haut niveau qui compte de nombreux adeptes parmi les investisseurs de détail et le grand public. Le site Web de Tesla avait également une page d’assistance dédiée à Bitcoin, notant que Bitcoin était la seule crypto-monnaie acceptée par Tesla dans le continent américain.

À la fin du mois de mai, Musk avait révélé qu’il avait apparemment parlé à des mineurs nord-américains, qu’il avait apparemment la solution au problème même qu’il avait mentionné dans sa raison pour laquelle Tesla a abandonné l’acceptation de Bitcoin comme méthode de paiement, affirmant que « Ils se sont engagés à publier les données actuelles et l’utilisation renouvelable prévue et de demander aux mineurs WW de le faire. Potentiellement prometteur. »

Les passionnés de crypto, cependant, ont cessé d’apprécier les tweets de Musk depuis qu’il a annoncé que Tesla n’accepterait plus Bitcoin comme mode de paiement. Ce n’est pas la première fois que Musk fait cela, ni même la deuxième ou la troisième fois. Chaque fois que Musk mentionne la crypto-monnaie, une flambée (souvent à la suite d’une éventuelle chute) se produit dans les prix de la crypto-monnaie. Les détectives d’Internet ont plus que simplement corrélé le phénomène, ils l’ont même baptisé : « L’effet Musk. » Au fil des semaines, la réponse aux tweets de Musk est devenue de plus en plus négative – les gens le blâmant uniquement pour l’augmentation ou la baisse prix, disant que cela leur a coûté une perte et qu’il « manipule » les marchés. Certains sont allés plus loin – en créant une crypto-monnaie uniquement dédiée à l’arrêt de Musk: $ StopElon.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici