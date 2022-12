Elon Musk tweete que ses pronoms sont “Prosecute/Fauci”, face à un contrecoup sur Twitter

Dans son dernier tweet, le chef de Twit Elon Musk s’en est pris au Dr Anthony Fauci, le conseiller médical en chef du président américain Joe Biden. Cela intervient alors que Fauci se prépare à quitter ses fonctions de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses à la fin de l’année. Dans son tweet, Musk a écrit : « Mes pronoms sont Prosecute/Fauci. » Non seulement cela, mais il a également partagé un mème qui visait Biden et Fauci. Le mème contenait des photos des deux ainsi qu’un texte qui disait : « Juste un plus de confinement mon roi…”

Le tweet du milliardaire est devenu la cible de nombreuses critiques. L’astronaute de la NASA Scott Kelly a écrit : « Elon, s’il vous plaît, ne vous moquez pas et ne promouvez pas la haine envers les membres déjà marginalisés et à risque de violence de la communauté #LGBTQ+. Ce sont de vraies personnes avec de vrais sentiments. De plus, le Dr Fauci est un dévoué fonctionnaire dont la seule motivation était de sauver des vies. »

Une autre personne a écrit : « Mes pronoms sont il/lui. Parce que je refuse de me moquer des gens qui risquent leur sécurité et leur vie pour vivre ouvertement selon leurs conditions. L’histoire ne sera pas tendre avec ceux qui ont été cruels et irrespectueux envers les personnes trans. Et j’espère que je suis en vie assez longtemps pour le voir et en profiter.”

Voici comment Twitter a réagi :

.@Elon Musk Elon, s’il vous plaît, ne vous moquez pas et ne promouvez pas la haine envers les membres déjà marginalisés et à risque de violence du #LGBTQ+ communauté. Ce sont de vraies personnes avec de vrais sentiments. De plus, le Dr Fauci est un fonctionnaire dévoué dont la seule motivation était de sauver des vies. https://t.co/Vgu04XMGeZ– Scott Kelly (@StationCDRKelly) 12 décembre 2022

Les tweets se rapprochent de la publication du quatrième volet des “Twitter Files” qui expliquent comment l’entreprise, avant son rachat, a enfreint ses propres politiques pour empêcher la diffusion d’informations précises concernant le fils de Biden. Il a également montré comment les hauts dirigeants ont conduit à l’interdiction de l’ancien président Donald Trump de la plate-forme et la justification de la suspension des experts médicaux qui ont exprimé leur opinion contre les vaccins Covid-19.

Pendant ce temps, plus tôt, le musicien britannique vétéran, Sir Elton John, a annoncé son départ du site de microblogging, indiquant la nouvelle politique de la plateforme sur la désinformation comme raison. Musk a répondu à Sir John, voulant apparemment résoudre le problème.

Le vendredi 9 décembre, Sir John, qui est actuellement au milieu de sa tournée d’adieu, a révélé qu’il quitterait la plate-forme. Expliquant la raison de son départ, il a tweeté : « Toute ma vie, j’ai essayé d’utiliser la musique pour rassembler les gens. Pourtant, cela m’attriste de voir comment la désinformation est maintenant utilisée pour diviser notre monde. J’ai décidé de ne plus utiliser Twitter, compte tenu de leur récent changement de politique qui permettra à la désinformation de prospérer sans contrôle.

Musk, qui a récemment pris en charge le site de micro-blogging, a répondu au tweet de Sir John, exprimant l’espoir que Sir John reviendrait. “J’aime ta musique. J’espère que vous reviendrez. Y a-t-il des informations erronées en particulier qui vous inquiètent ? » Musk a demandé.

