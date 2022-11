Elon Musk tweete “Namaste” aux gens qui le “jugent” et les Indiens sont entrés en conversation avec des mèmes

Elon Musk, qui est récemment devenu un utilisateur hyperactif de sa propre plate-forme de médias sociaux, a un message pour toutes les personnes “jugées”, c’est-à-dire les critiques sur Twitter. Le nouveau patron de l’application Bluebird a reçu des critiques massives pour sa façon de gérer le site de micro-blogging. Les licenciements continus et les tweeps liés à leur expérience désagréable dans l’entreprise ont provoqué une vague de désapprobation de la part des utilisateurs en ligne.

Cependant, il semble que Musk ait un autre plan.

Il a envoyé un message aux Twitterati critiques et les a exhortés à rester à l’écart du site. Son tweet a été conclu par ‘Namaste’.

Tweet d’Elon Musk

“J’espère que tous les moniteurs de la salle des juges resteront sur d’autres plateformes – s’il vous plaît, je vous en supplie”, a déclaré l’homme le plus riche du monde dans un tweet récent. Il a conclu ses remarques avec “Namaste” dans un autre tweet avec un emoji mains jointes. Pendant ce temps, les Indiens sont entrés dans le chat avec des mèmes hilarants et des blagues humoristiques pour répondre aux salutations de Musk en hindi. “Naughty Musk sanskar dikhate hue” (Naughty Musk montrant son éthique), a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre a répondu: “Namaste! Je ne vais toujours pas vous payer 8 $”. Les internautes Desi ont également commencé à parler de différentes façons de saluer les gens en Inde. Que ce soit “Ram Ram Sa” ou “AssSalamOAleekum”, les Indiens ont une série d’expressions et de salutations qui ont inondé Internet après le tweet de Musk.

Namaste ! Je ne vais toujours pas te payer 8 $.— OEIUA (@OhaniMall) 22 novembre 2022

La confusion, c’est ça !

Avec plusieurs modifications apportées par Musk, qui a repris Twitter le mois dernier, la récente a déclaré que la politique de vérification bleue serait interrompue et relancée après que de faux comptes aient commencé à apparaître sur la plate-forme en ligne. “Retenir la relance de Blue Verified jusqu’à ce qu’il y ait une grande confiance dans l’arrêt de l’usurpation d’identité. Utilisera probablement une couleur différente pour les organisations que pour les individus “, a déclaré Musk. Plus tôt, dans l’un de ses principaux mouvements, Musk a autorisé ‘coche’ bleue vérifiée être ouvert à tous sur la base d’un abonnement de 8 $ par mois. En attendant, l’abonnement au chèque bleu mis à jour devrait être relancé le 29 novembre, selon les rapports.

