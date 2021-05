Le PDG de Tesla, Elon Musk, ne semble pas craindre le bitcoin, malgré la vente à l’échelle de la cryptographie, qui a réduit de moitié la valeur du bitcoin à un moment donné au cours des dernières 24 heures.

Dans un tweeter Mercredi matin, à travers une combinaison de texte et d’émojis, Musk a déclaré que Tesla avait des mains de diamant, ce qui implique que le constructeur de véhicules électriques ne perdrait pas sa participation de 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin.

La crypto-monnaie la plus populaire au monde a chuté de 30% mercredi à un peu plus de 30000 dollars, son plus bas niveau depuis fin janvier, selon Coin Metrics. Cela signifie que le bitcoin a maintenant effacé tous ses gains après l’annonce de Tesla qu’il achèterait pour 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie.

Les messages de Musk sur la position Bitcoin de Tesla ont été mitigés.

Le 12 mai, Musk a déclaré que Tesla avait suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin, invoquant des préoccupations environnementales concernant le processus d’extraction. Après cela, 300 milliards de dollars ont été effacés de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie le même jour.

Musk a également suggéré sur Twitter au cours du week-end que Tesla pourrait vendre ses avoirs en bitcoins, mais a précisé plus tard que la société ne vendrait pas.

Tesla lui-même fait partie d’une vente technologique plus large, en baisse d’environ 4% jusqu’à présent aujourd’hui. Microstrategy, une autre société qui détient une grande quantité de bitcoins pour sa trésorerie d’entreprise, est en baisse de plus de 9%.