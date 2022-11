Elon Musk tweete à travers une vague de critiques

Sous pression et face à une vague de critiques, Elon Musk s’est de plus en plus tourné vers sa soupape de décharge préférée : Twitter.

Depuis samedi, M. Musk, l’homme le plus riche du monde et le nouveau propriétaire de Twitter, s’est lancé dans une frénésie de tweets si volumineuse qu’il est sur le point de publier plus de 750 fois ce mois-ci, soit plus de 25 fois par jour, selon à une analyse de la société d’enquêtes numériques Memetica. Ce serait en hausse par rapport à environ 13 fois par jour en avril, lorsque M. Musk a accepté pour la première fois d’acheter Twitter.

Ses tweets récents ont couvert un éventail de plus en plus large de sujets. Au cours des quatre derniers jours, M. Musk, 51 ans, a aiguilleté la comédienne Kathy Griffin et renforcé le co-fondateur de Twitter Jack Dorsey sur la plateforme. Il a fait des blagues sur la masturbation destinées à une plate-forme de médias sociaux rivale – et beaucoup plus petite. Il a posté, puis supprimé, un tweet engageant avec une citation d’un nationaliste blanc. Et il a défendu sa propriété de Twitter, y compris pourquoi il avait licencié 50% du personnel de l’entreprise et pourquoi les gens ne devraient pas se faire passer pour d’autres sur le service.

Au total, M. Musk, qui s’est décrit dans son profil Twitter comme “Chief Twit” avant de changer plus tard la description en “Twitter Complaint Hotline Operator”, a tweeté plus de 105 fois depuis vendredi, principalement à propos de Twitter, selon un décompte. par Memetica.