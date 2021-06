Elon Musk tweete à nouveau, faisant monter en flèche les actions de l’investisseur ‘Baby Shark’

Les actions de Samsung Publishing, l’un des principaux actionnaires du producteur de « Baby Shark », ont grimpé en flèche mercredi après un tweet du PDG de Tesla, Elon Musk, à propos de la chanson virale pour enfants.

Les actions de Samsung Publishing en Corée du Sud ont grimpé de plus de 10% à un moment donné lors des échanges réguliers mercredi, avant de réduire certains gains pour clôturer en hausse de 6,29%. La société n’a aucune affiliation avec le conglomérat sud-coréen Samsung Group, même s’ils partagent le nom de Samsung.

Les gains de mercredi sont survenus à la suite d’un tweet de Musk mardi matin, heure de l’Asie, qui disait: « Baby Shark écrase tout! Plus de vues que les humains. »

L’action n’a pas atteint son sommet annuel de 59 000 won coréen en avril, selon les données de Refinitiv Eikon, bien qu’elle ait déjà bondi de plus de 97% depuis le début de l’année. Les actions de Samsung Publishing se situaient à 47 300 wons coréens à la clôture de mercredi.

La flambée des actions était un autre exemple de l’influence démesurée apparente de Musk.

Les crypto-monnaies telles que le bitcoin et le dogecoin ont déjà connu de fortes variations de leurs prix à la suite des commentaires du milliardaire de la technologie. Ses tweets ont également été précédemment liés à des mouvements sur le marché boursier des actions dites mèmes telles que GameStop.

Les actions de Samsung Publishing ont bondi de plus de 76% en 2018 après que la chanson virale « Baby Shark » ait atteint le top 40 des charts au Royaume-Uni. par l’affilié de Samsung Publishing, SmartStudy a été le principal moteur d’intérêt à travers le monde.

La vidéo a été créée par sa division Pinkfong, qui, selon SmartStudy, « développe un contenu créatif et animé pour offrir des expériences d’apprentissage stimulantes et amusantes aux enfants du monde entier ». Pinkfong distribue son contenu via des applications mobiles et des plateformes telles que YouTube et Amazon Video.