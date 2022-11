Elon Musk tue le nouveau badge de vérification gris “officiel” de Twitter, quelques heures après sa sortie

Le PDG de Twitter, Elon Musk, vient de “tuer” le nouveau badge de vérification “officiel” secondaire du réseau social, quelques heures seulement après le début du déploiement du nouveau badge pour sélectionner des comptes de premier plan.

Répondant à YouTuber Marques Brownlee, qui a partagé une photo de ses deux badges de vérification distincts, Musk a répondu en disant “Je viens de le tuer”, se référant au nouveau badge de vérification “Officiel”, ajoutant que le “coche bleu sera le grand niveleur”.

Commence bientôt, Twitter va changer les fondamentaux de son système de vérification existant en vendant la coche de vérification bleue emblématique qui était auparavant donné pour sélectionner des comptes qui avaient été vérifiés et considérés comme authentiques et authentiques par Twitter, et à la place donnant à tout utilisateur payant qui s’abonne à Twitter Blue avec la coche, sans aucun type de vérification d’identité, ce qui signifie que le badge bleu d’origine sera ne sera plus un moyen de savoir si un compte est authentique.

je viens de le tuer – Elon Musk (@elonmusk) 9 novembre 2022

Lorsque la vérification du badge bleu devient payante et que tout utilisateur peut afficher une coche de vérification à côté de son nom, sans passer aucun contrôle de vérification, le badge de vérification “officiel” secondaire était censé agir comme un moyen pour le réseau social de confirmer que le compte était authentiquetout comme la coche de vérification d’origine avant le plan de Musk pour la modifier.

La décision de vendre des badges bleus a été vivement critiquée par des responsables gouvernementaux, des entreprises, des marques et des personnes influentes qui considèrent la décision du PDG de Twitter, Elon Musk, de vendre la vérification comme irresponsable, exposant de nombreux utilisateurs de haut niveau de Twitter à un risque d’usurpation d’identité. diffusion de fausses informations.

