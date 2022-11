Elon Musk tue la nouvelle désignation “officielle” des tweeters de renom

Le logo Twitter est visible sur un appareil mobile dans cette photo d’illustration à Varsovie, en Pologne, le 30 octobre 2022. Twitter perd ses utilisateurs les plus actifs selon les recherches effectuées par Reuters. Bien que les tweeters les plus percutants ne représentent que 10 % des utilisateurs mensuels, ils sont ensemble responsables de 90 % de tous les tweets et d’environ la moitié des revenus de l’entreprise.

STR | Nurphoto | Getty Images