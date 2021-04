Elon Musk veut coloniser Mars, mais il devra peut-être se concentrer sur ses problèmes sur Terre pour le moment. Par exemple, l’énorme panneau d’affichage devant le siège de SpaceX. Le PDG de Tesla et patron de SpaceX a toujours été très vocal sur ses ambitions martiennes – Elon Musk avait mentionné ses projets d’emmener des humains sur Mars pendant un certain temps – et il a enfin un calendrier pour cela. À propos de Mars en particulier, pour la toute première fois, Musk a mentionné une chronologie pour amener les humains sur la planète rouge. « Cinq ans et demi », avait déclaré Musk. Bien que ce ne soit pas une échéance difficile, Musk a énuméré un certain nombre de mises en garde – il y a une série d’avancées technologiques qui doivent être faites dans les années intermédiaires. Un pour commencer peut être de s’assurer que non frottez les gens sur Terre dans le mauvais sens.

Un panneau d’affichage près du siège de SpaceX peut être la preuve que tout le monde ne semble pas d’accord avec les plans interplanétaires de Musk et préférerait se concentrer sur la sauvegarde de la Terre. Une agence de création de Los Angeles, Activista, a placé un panneau d’affichage devant le siège social de SpaceX en Californie sur lequel il est écrit «Mars craint». «Qu’est-ce qui ne craint pas? «Et puis, vous rêvez de Mars. Un enfer. Un terrain vague et désolé sur lequel vous ne pouvez pas mettre les pieds assez vite. Super, nous sommes arrivés sur Mars. Maintenant, donnons la priorité à la Terre. «

Le panneau d’affichage a été placé juste à l’extérieur du campus de Space X avant le Jour de la Terre, 2021, et exprime sa déception quant à l’accent mis par Musk sur Mars plutôt que sur la restauration de la Terre.

Ce n’est pas non plus sa première résistance à la colonisation de Mars – plus tôt cette année, Bill Gates avait déclaré qu’il ne voyait pas les solutions de Musk comme de vraies solutions. les fusées sont la solution. » Dans l’interview, il a déclaré que des entreprises comme Tesla font un excellent travail sur «des choses faciles, comme les voitures particulières», mais que nous devons nous attaquer à d’autres industries pour faire une plus grande différence en matière de changement climatique. Gates préfère également dépenser de l’argent pour les vaccins contre la rougeole que de se rendre dans l’espace à bord d’une fusée. «Je ne vais pas payer beaucoup d’argent parce que ma fondation peut acheter des vaccins contre la rougeole et sauver une vie pour 1 000 $. Donc, tout ce que je fais, je pense toujours, OK, je pourrais dépenser ces 1 000 $ pour acheter le vaccin contre la rougeole.

