Elon Musk transforme les pièces du bureau de Twitter en chambres pour les employés après le week-end “Hardcore”

Elon Musk a apporté de grands changements à Twitter depuis son rachat en octobre de cette année. Ces changements se sont maintenant étendus aux pièces du bureau de San Francisco. Les employés retournant au travail au bureau ont été accueillis lundi par des chambres réaménagées, a rapporté Forbes. Ces chambres modestes avaient des matelas défaits, des rideaux ternes et des moniteurs de téléprésence géants dans les salles de conférence, l’une avait même une plante.

Cela survient quelques jours après qu’il a été révélé qu’Elon Musk avait demandé au personnel de Twitter de s’engager à travailler “de longues heures à haute intensité” ou de quitter l’entreprise, selon la BBC. Il leur demande d’accepter cette culture de travail hardcore s’ils veulent rester. Il a également été signalé que les employés qui ne sont pas d’accord recevront une indemnité de départ de trois mois et seront licenciés. Cette vision «extrêmement hardcore» de Twitter peut maintenant être vue dans la salle de bureau transformée en dortoir de l’espace de bureau dépeuplé.

Selon Forbes, il n’est pas clair combien de ces bureaux transformés en chambres existent. La source a deviné qu’il y en avait peut-être “quatre à huit par étage” et a confirmé qu'”ils avaient l’air confortables”.

Une autre source, qui a également obtenu l’anonymat, a ajouté qu’il existe plusieurs pièces de ce type à un étage du bureau qui est en grande partie vide. “Les gens font déjà des nuits tardives, donc cela a du sens dans une certaine mesure”, a déclaré la source. Ils ont également noté qu’il y avait des ordures dans la poubelle d’une pièce, ce qui signifie qu’une personne du bureau y était effectivement restée.

Pendant ce temps, Elon Musk a affirmé qu’il faisait face à un risque important d’être assassiné. Cela s’est produit lors d’un chat audio de questions-réponses de deux heures sur Twitter Spaces plus tôt la semaine dernière. Le New York Post l’a cité comme disant: «(Je) certainement (ne ferais pas) de défilés de voitures en plein air, permettez-moi de le dire ainsi. Franchement, le risque que quelque chose de grave m’arrive, ou même qu’on me tire littéralement dessus, est assez important.

Depuis qu’il a repris Twitter, Musk a rétabli des comptes précédemment suspendus. Il a également déclaré qu’il offrirait une “amnistie générale” à ceux qui ont été interdits par Twitter mais qui n’ont pas enfreint la loi ou se sont livrés à du spam.

