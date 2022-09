Elon Musk traite le professeur américain d ‘« idiot et menteur » à propos des revendications de la mine d’émeraude en Afrique du Sud

Elon Musk a critiqué un professeur américain pour avoir affirmé qu’il venait d’une famille riche et qu’il n’était donc pas un milliardaire autodidacte. Dans une vidéo intitulée The Truth Behind ‘Self-Made’ Billionaires, Robert Reich, professeur à l’Université de Californie à Berkeley et ancien secrétaire du Travail aux États-Unis, a affirmé que l’idée d’être un milliardaire autodidacte n’est rien d’autre qu’un mythe. Reich, qui est également co-fondateur d’Inequality Media, a rejeté l’idée qui suggère aux jeunes Américains qu’ils peuvent se hisser au sommet avec juste un travail acharné.

“Les milliardaires autodidactes sont un mythe, tout comme les licornes… Si Kylie Jenner peut devenir une milliardaire” autodidacte “à 21 ans, vous et moi aussi”, a déclaré Reich en commençant le clip viral. Selon le professeur, de nombreux millionnaires autodidactes ne sont pas aussi humbles qu’ils le sont. En plus de cela, il a affirmé qu’il n’y avait aucune vérité dans leurs histoires de «chiffons à la richesse».

Il a expliqué: «Même si les salaires stagnent et que l’inégalité des richesses augmente, il est réconfortant de penser que nous sommes tous simplement une entreprise de cosmétiques et un peu d’huile de coude loin de la fortune. Malheureusement, une bonne idée est tout ce qu’il est. Les origines des milliardaires autodidactes sont souvent décrites comme une ascension vers le sommet alimentée par rien d’autre que du courage personnel et le courage de prendre des risques comme abandonner l’université ou démarrer une entreprise dans un garage. Mais en réalité, les origines de nombreux milliardaires ne sont pas si modestes. Ils ressemblent plus à des histoires de « richesse à encore plus de richesse », enracinées dans l’éducation de la classe moyenne supérieure. »

Le professeur de Berkeley a déclaré qu’Elon Musk venait d’une famille aisée. Il a affirmé que les parents du patron de Tesla possédaient une mine d’émeraude en Afrique du Sud de l’apartheid. “Elon Musk venait d’une famille riche qui possédait une mine d’émeraude dans l’Afrique du Sud de l’apartheid”, a-t-il déclaré dans la vidéo. Regardez le clip ci-dessous :

Elon Musk est issu d’une famille qui possédait une mine d’émeraude en Afrique du Sud de l’apartheid. La mère de Bill Gates a aidé Microsoft à conclure un accord avec IBM. Les débuts de Jeff Bezos dans un garage ont été financés par un investissement d’un quart de million de dollars de ses parents. Les « milliardaires autodidactes » sont un mythe. pic.twitter.com/qSpM9Zu24d —Robert Reich (@RBReich) 20 septembre 2022

Le clip a attiré l’attention d’Elon Musk qui a frappé le professeur. Il a traité Reich d’« idiot et de menteur ».

Vous êtes à la fois un idiot et un menteur – Elon Musk (@elonmusk) 21 septembre 2022

Musk n’était pas le seul milliardaire Reich critiqué. Le professeur a suggéré que le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et le patron d’Amazon, Jeff Bezos, aient demandé l’aide de leurs parents pour démarrer leur entreprise.

Il a déclaré : « Combien de risques Bill Gates a-t-il pris lorsque sa mère a utilisé ses relations professionnelles pour aider Microsoft à décrocher un logiciel de négociation pour IBM ? Les débuts de Jeff Bezos dans un garage ont été financés par un investissement d’un quart de million de dollars de ses parents. Il a ajouté: “Avec Musk et Bezos, Michael Bloomberg, George Soros et Carl Icahn se sont tous enfuis en ne payant aucun impôt fédéral sur le revenu certaines années.”

Selon Reich, les inégalités systémiques, la richesse héritée, l’exploitation du travail, les échappatoires fiscales et les subventions gouvernementales sont les principaux facteurs qui rendent leurs histoires fausses. « Affirmer que ces fortunes sont « faites par soi-même », c’est perpétuer un mythe qui impute l’écart de richesse aux choix des Américains ordinaires. Les milliardaires ne sont pas faits par des individus robustes, ils sont faits par des échecs politiques et un système qui récompense la richesse plutôt que le travail. conclut-il.

