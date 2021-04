Elon Musk a déclenché une dispute après avoir suggéré que les contrôles internes de Tesla avaient montré que sa fonction d’assistance au conducteur « pilote automatique » controversée n’était pas responsable d’un violent accident de véhicule « sans conducteur » au Texas, qui a fait deux morts.

Les autorités chargées de l’application de la loi devraient délivrer des mandats au constructeur automobile mardi pour sécuriser les journaux de données de l’accident, selon un rapport de Reuters citant une source policière de haut niveau.

Samedi soir, la Tesla Model S 2019 entièrement électrique a pris feu après s’être écrasée à toute vitesse dans un arbre près de Houston. Deux passagers, dont aucun n’aurait occupé le siège du conducteur, ont été piégés à l’intérieur.

Après que les médias aient signalé que le système ‘Autopilot’ était une cause possible, Musk a tweeté lundi que «Les journaux de données récupérés jusqu’à présent montrent que le pilote automatique n’était pas activé et cette voiture n’a pas acheté de FSD», Se référant au système semi-automatisé« Full Self-Driving »de Tesla qui est actuellement en test bêta.

« De plus, le pilote automatique standard nécessiterait l’activation des lignes de voie, ce que cette rue n’avait pas», A ajouté Musk. La fonction dépend des caméras du véhicule pour capturer les marqueurs routiers. Selon des rapports antérieurs, la voiture avait quitté la route après avoir échoué à négocier un virage.

Votre recherche en tant que particulier est meilleure que les professionnels @WSJ! Les journaux de données récupérés jusqu’à présent montrent que le pilote automatique n’était pas activé et que cette voiture n’a pas acheté de FSD.De plus, le pilote automatique standard nécessiterait l’activation des lignes de voie, ce que cette rue n’avait pas. – Elon Musk (@elonmusk) 19 avril 2021

Le constructeur a accès aux données opérationnelles et de diagnostic de ses véhicules, qui sont livrées aux serveurs de l’entreprise à l’adresse «intervalles réguliers. » Il reste incertain si les enquêteurs seront en mesure de récupérer des journaux de l’enregistreur de données d’événements dans le véhicule, qui a été gravement brûlé dans l’incendie qui a pris quatre heures pour s’éteindre.

Les tweets de Musk lundi étaient en réponse aux commentaires d’un utilisateur selon lesquels les rapports sur l’accident avaient fait « n’a pas de sens« Car il y avait »mesures de sécurité en place avec le pilote automatique. »

Cela n’a pas de sens.Il y a des mesures de sécurité en place avec le pilote automatique Le siège est lesté pour s’assurer qu’il y a un conducteur, les mains doivent être sur le volant toutes les 10 secondes ou il se désengage. Le pilote automatique ne dépasse pas les limites de vitesse au-dessus de la limite esti mpossible … – Ahmad A Dalhat (@ Amart15416132) 18 avril 2021

Sa réponse reconnaissante à ce tweet a suscité des réactions mitigées et d’autres questions. Un utilisateur lui a demandé si la fonction de pilote automatique était « jamais activé»Pendant le trajet. Un autre utilisateur a réfuté l’affirmation de Musk concernant le système nécessitant des marqueurs de voie avec un clip vidéo qui semblait suggérer le contraire.

Le pilote automatique a-t-il jamais été activé pendant la durée du trajet? Grande différence s’il a démarré (d’une manière ou d’une autre) et a été ultérieurement / potentiellement brusquement désengagé vs « jamais activé » pendant le trajet. En outre, les anciennes versions permettent au pilote automatique d’activer sans lignes de voie. Et s’ils étaient sur l’ancienne version? – Rencontrez Kevin (@realMeetKevin) 20 avril 2021

Les voies ne sont pas nécessaires pour que le pilote automatique de base soit maintenu, tant que le pilote automatique est activé lorsque les voies sont initialement présentées. pic.twitter.com/Wq1cizF17o – Stephen Pallotta (@stephenpallotta) 19 avril 2021

« Serait-il maintenant judicieux pour les propriétaires de porter des combinaisons de course ignifuges jusqu’à ce que d’autres recherches soient terminées? Surtout que les batteries deviennent de plus en plus grosses? », A demandé un utilisateur qui a répondu«voiture pleine de batteries » était un « boule de feu en attente de se produire».

Remplissez une voiture pleine de batteries, c’est une boule de feu qui attend, vous percez l’une des batteries Tesla et BOOM serait-il maintenant judicieux que les propriétaires portent des combinaisons de course ignifuges jusqu’à ce que d’autres recherches soient terminées? Surtout que les batteries deviennent de plus en plus grosses? – Dame talentueuse (@Talenteduser) 20 avril 2021

Plusieurs utilisateurs ont défendu le constructeur automobile, beaucoup notant que la responsabilité incombait au conducteur. D’autres ont qualifié la couverture médiatique de l’accident de partial et unilatérale, une de ces utilisatrices la prétendant « Tesla est de loin le véhicule le plus sûr que j’aie jamais possédé!«

Merci pour la clarification. De plus, même si la voiture était en pilote automatique, la responsabilité incombe toujours au conducteur. Je ne peux pas blâmer l’outil pour un savoir-faire mal utilisé. Blâmer Tesla n’est pas juste. Si Tesla est en faute, tous les autres constructeurs automobiles sont impliqués dans un accident pic.twitter.com/4hoKAfQM90 – 🪐Ritu Agarawal 🪐 (@ritu_agarawal) 19 avril 2021

Je vais juste dire: si les régulateurs continuent d’essayer d’oser TESLA pour des conducteurs stupides et terribles, ils vont ouvrir TOUS les constructeurs automobiles à des poursuites lorsque des idiots entreront dans des épaves. Mettre le blâme sur TESLA pour l’échec de la compréhension de quelqu’un d’autre revient à prétendre qu’une voiture garée tue. – Truffe (@truffluscious) 20 avril 2021

Ce sont des conneries si je ne suis pas dans le siège du conducteur en engageant manuellement le pilote automatique, il ne s’allume pas !! Quel est le problème avec toute cette publicité négative !!! Ma Tesla est de loin le véhicule le plus sûr que j’aie jamais possédé !! – SOUTHERN DOGE (@doge_southern) 19 avril 2021

Tesla n’a pas encore fait de commentaire officiel sur l’incident.





Aussi sur rt.com

Deux tués dans une Tesla « sans conducteur », peut-être en utilisant la fonction « Pilote automatique », alors qu’Elon Musk vante le bilan de sécurité de l’entreprise







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!