Elon Musk, The Rock ou Greta? Twitter choisit des noms hors du chapeau pour un leader en cas d ‘«  invasion extraterrestre’ ‘

Autant qu’ils font jusqu’à présent l’objet de films de science-fiction et d’émissions de télévision, l’idée d’une interaction extraterrestre est étrangement excitante pour beaucoup, sinon pour tout le monde sur la planète. Parler d’avoir des voisins célestes est souvent aussi fascinant, y compris certains experts sont souvent d’avis qu’il est presque impossible que les terriens soient les seules créatures existant dans tout l’univers. Mais dans une récente discussion « la plus étrange des étranges » que les médias sociaux peuvent entreprendre, un auteur a déclenché une conversation pour savoir qui les internautes préféreraient les représenter au cas où des extraterrestres débarqueraient sur terre!

La militante et écrivaine américaine Charlotte Clymer a entamé une conversation très étrange lorsqu’elle a tweeté: «D’accord, les extraterrestres ne demandent qu’un seul représentant pour les rencontrer. Qui voulez-vous nous représenter tous et pourquoi? «

D’accord, les extraterrestres ne demandent qu’un seul représentant pour les rencontrer. Qui voulez-vous nous représenter tous et pourquoi? – Charlotte Clymer ️‍ (@cmclymer) 17 mai 2021

Les réponses aux tweets de Clymer étaient larges et variées et avec des raisons plus bizarres, si possible. Eh bien, à part la ou les réponses les plus naturelles, Elon Musk et Tom Cruise (juste à cause de la guerre des mondes de Steven Spielberg), découvrez quelques-uns des représentants probables. Et certains ont suggéré des personnes en fonction de leurs manières et de leur personnalité et plus encore. Certains de nos meilleurs choix:

Trump peut vraiment tout faire, n’est-ce pas?

Un autre utilisateur avait au moins ciblé la famille qui allait le faire, à l’exception de ce petit cornichon dans lequel ils se trouvaient.

La bonne réponse est « Obama ». Je ne peux tout simplement pas décider si c’est Barack ou Michelle. Je pense que Michelle b / c quand les extraterrestres disent qu’ils vont nous exterminer tous, Barack serait tout « l’humanité a de la valeur! » tandis que Michelle pivoterait vers « * Tous *? Viens maintenant. * Nous ne sommes pas tous comme ça. » – Elie Mystal (@ElieNYC) 17 mai 2021

Dolly Parton était également un choix.

Dolly Parton. Aucune explication requise. – Annie Parker #SmashThePatriarchy (@annie_parker) 17 mai 2021

Cette réponse était bien attendue.

Un chien. Le chien dirait: «Je sais qu’ils ne sont pas géniaux, mais ils prennent des collations, se câlinent bien et parfois ils font de leur mieux. Une fois que vous avez appris à les connaître, ils sont adorables. »- Ashley Nicole Black (@ ashleyn1cole) 17 mai 2021

The Rock, toujours fiable, était un autre choix.

Le rocher Il peut être intimidant, il peut être charmant, il peut être drôle et il peut être la fée des dents. Si tout le reste échoue, il peut hausser un sourcil. Qui d’autre a ce genre de gamme? – Dave Hogg ✨ (@stareagle) 17 mai 2021

La reine du chat montre qu’Oprah a également obtenu des votes pour représenter les humains.

Je pense qu’Oprah pourrait nous représenter positivement, mais aussi leur expliquer ce qu’ils sont sur le point de traiter avec la plupart d’entre nous. – Jessica Ellis (@baddestmamajama) 17 mai 2021

Cependant, un autre utilisateur pensait que son père était un meilleur candidat pour le poste.

Mon père a cherché ce rôle toute sa vie. En fait, je ne serais pas surpris qu’il le fasse en secret depuis des années. – Matt Kothe (@mdkothe) 17 mai 2021

Eh bien, les 5 dernières années auraient dû les effrayer. Nous avions essentiellement la version réalité des «attaques de Mars» à la Maison Blanche. pic.twitter.com/EPnSo1KJoL– LastAct (@LastGreatAct) 17 mai 2021

Tom Hanks a également rivalisé pour une place.

Tom Hanks. Tout le monde aime Tom Hanks.— AngryMom (@ItsAngryMom) 17 mai 2021

Elle est intelligente, elle est dure, elle prend soin des humains et ne nous vendra pas sur la rivière et elle a adopté un bébé extraterrestre 😆 pic.twitter.com/21L4YKbXSg– TLDuryea, vacciné (@TinaDuryea) 17 mai 2021

Un utilisateur a également choisi Angela Merkel, chancelière allemande.

Angela Merkel. Elle est titulaire d’un doctorat en chimie quantique – intelligente, assez gentille mais menaçante si nécessaire. Les Américains veulent désigner des Américains, mais c’est principalement parce que vous ne comprenez pas grand-chose au reste de la planète – Angela le sait. – Cidérismydrink (@ciderismydrink) 17 mai 2021

Récemment, la découverte d’une explosion d’ondes radio cosmiques dans le système solaire terrestre pour la première fois par des astrophysiciens a suscité une incroyable excitation sur les réseaux sociaux.

