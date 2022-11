Elon Musk témoigne qu’il n’a pas eu son mot à dire sur son salaire Tesla

Elon Musk a témoigné mercredi qu’il n’était pas impliqué dans les discussions entre les membres du conseil d’administration de Tesla sur un package salarial de 2018 qui lui accordait des milliards de dollars en stock-options, contribuant à faire de lui la personne la plus riche du monde.

S’exprimant dans une salle d’audience à Wilmington, Del., M. Musk a repoussé les accusations dans un procès d’actionnaire selon lesquelles le conseil d’administration de la société de voitures électriques était empilé avec des amis et d’autres personnes proches de lui qui ont fait ses enchères.

“J’étais complètement concentré” sur la gestion de Tesla, a-t-il déclaré.

L’affaire M. Musk témoigne dans les centres sur un ensemble de rémunérations qui a attribué à M. Musk des options d’achat d’actions qui lui ont donné le droit d’acquérir près de 50 milliards de dollars d’actions Tesla tant que la société a atteint certains objectifs de revenus, de bénéfices et de gain de cours des actions. L’accord était l’un des plus importants du genre lorsqu’il a été mis en place et est devenu un modèle utilisé par de nombreux autres conseils d’administration pour récompenser les directeurs généraux.

Dans des documents judiciaires, les avocats de l’actionnaire qui a porté l’affaire, Richard Tornetta, affirment que M. Musk a travaillé avec un membre du conseil d’administration dès 2017 pour élaborer le package salarial.