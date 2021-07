Elon Musk témoigne dans le procès des actionnaires de Tesla concernant l’acquisition de SolarCity

WILMINGTON, Del. — Le PDG de Tesla, Elon Musk, a défendu son rôle dans l’acquisition de SolarCity par la société pour 2,6 milliards de dollars devant le tribunal lundi, arguant qu’il n’y avait aucune pression de contrôle sur l’accord.

Les actionnaires dans la poursuite allèguent que l’accord de 2016 équivalait à un plan de sauvetage de SolarCity, poursuivant Musk et ses collègues membres du conseil d’administration. Alors que les membres du conseil d’administration de Tesla se sont installés fin 2020 pour 60 millions de dollars, Musk a choisi de porter le combat devant les tribunaux.

Le témoignage de Musk, qui a commencé juste après 9 h 20 HE, a lancé ce qui devrait être un procès de deux semaines à Wilmington, Delaware, devant le vice-chancelier Joseph Slights devant le tribunal de la chancellerie du Delaware. Il a passé environ une heure à être interrogé par son propre avocat avant le début du contre-interrogatoire.

L’avocat du plaignant a déclaré à Musk que la journée serait longue et que les interrogatoires pourraient se poursuivre jusqu’à mardi.

Si Musk perd, il pourrait devoir payer plus de 2 milliards de dollars. Cependant, dans ce cas, connu sous le nom d’action dérivée des actionnaires, la poursuite est déposée par des investisseurs au nom d’une société plutôt que par des particuliers ou des fonds. Si les plaignants gagnent, le produit peut aller à Tesla et non aux parties prenantes qui ont intenté la poursuite.

La grande question que le procès abordera est de savoir si Musk a agi dans le meilleur intérêt des actionnaires de Tesla ou s’il prenait et demandait des décisions qui profiteraient principalement à lui-même, à sa famille et aux autres entreprises dans lesquelles il était impliqué, SolarCity et SpaceX.

Musk, qui s’est présenté dans un costume noir, une chemise blanche et une cravate noire, a déclaré dans son témoignage que l’acquisition n’équivalait pas à un renflouement. Il a également déclaré qu’il n’avait pas fait pression sur les autres membres du conseil d’administration.

« Comme il s’agissait d’une transaction d’action contre action et que je possédais presque exactement le même pourcentage des deux, il n’y avait aucun gain financier », a déclaré Musk à son avocat à la barre. Il a ajouté qu’il ne contrôlait pas la nomination des membres du conseil d’administration, leur révocation ou leur rémunération.

Musk a dit que, franchement, il ne voulait même pas contrôler une entreprise.

« J’ai fait de gros efforts pour ne pas être le PDG de Tesla », a déclaré Musk, ajoutant qu’il ne pensait pas qu’il était considéré par le public comme contrôlant l’entreprise.

Musk a déclaré que l’accord SolarCity faisait partie de son « plan directeur », qu’il avait écrit en 2006 et qui visait à accélérer l’avènement de l’énergie durable.

« J’ai un grand respect pour la cour, mais pas pour vous, monsieur.

Le sens de l’humour de Musk a également été évoqué devant le tribunal, avec Randy Baron, avocat des actionnaires, indiquant que Musk s’était autoproclamé « Technoking de Tesla ». La ligne de questions visait à montrer le contrôle de Musk pour prendre des mesures sans l’approbation du conseil d’administration.

Musk a souligné que Zach Kirkhorn, directeur financier de la société, avait également reçu un nouveau titre, appelé « Master of Coin ». « N’oublions pas ça, » dit-il, semblant suffisant. (Musk a soutenu que cela générait une presse gratuite, ce qui était bon pour l’entreprise.)

Le PDG a également des antécédents d’interactions acariâtres avec des avocats et des régulateurs fédéraux. Cela était plus évident une fois que Baron a commencé à contre-interroger Musk. Baron a commencé par montrer des extraits de la déposition de Musk en 2019, dans lesquels Musk a qualifié à plusieurs reprises la poursuite de perte de temps et a déclaré que Baron était une « personne honteuse ».

Baron, discutant de la conduite de Musk, a demandé s’il était « dérivant » dans sa déposition pour une raison quelconque et a déclaré que la conduite n’était « pas dans l’intérêt de Tesla ou dans l’objectif de réaliser quelque chose ».

« Je pense que tu es un mauvais être humain », rétorqua Musk. Il a déclaré que Baron était « encadré par des criminels, puis a continué à être encadré par des criminels ».

« C’est pourquoi je ne vous respecte pas », a-t-il dit. « J’ai un grand respect pour la cour, mais pas pour vous, monsieur.

Les deux hommes se sont également disputés tout au long des réponses de Musk, Baron les qualifiant d’anecdotes inutilement prolongées qui retardaient la journée. Musk a évité à plusieurs reprises les réponses par oui ou par non, affirmant qu’elles seraient incomplètes.

Après une pause déjeuner d’une heure, Baron a changé sa ligne de questions pour creuser dans les finances de Solar City.

Le tribunal a commencé une pause de 10 minutes à 15 heures

