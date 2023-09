Elon Musk suscite la fureur en admettant qu’il a déjoué une attaque de drone ukrainien contre la flotte navale de Poutine

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Elon Musk a admis que son refus d’accorder à l’Ukraine la permission d’utiliser son réseau satellitaire Starlink était une tentative d’empêcher une attaque de drone contre une flotte navale russe – un responsable ukrainien affirmant que son pays payait « le prix d’un cocktail d’ignorance et de gros ego ».

Le service Internet par satellite Starlink, géré par la société SpaceX du milliardaire technologique, constitue une bouée de sauvetage numérique à la fois pour l’armée ukrainienne et pour les civils dans les zones où l’invasion russe a dévasté ou bloqué les infrastructures.

Un extrait d’une nouvelle biographie de Musk, publié jeudi par CNN, indique que les drones – remplis d’explosifs – « ont perdu leur connectivité et se sont échoués sans danger » lors de l’assaut déjoué de l’année dernière, après que Musk a ordonné à ses ingénieurs de couper le réseau. Musk aurait craint qu’une frappe contre les ports de Crimée occupée par la Russie ne s’apparente à un « mini Pearl Harbor ». Après avoir apparemment parlé à l’ambassadeur de Russie aux États-Unis – qui lui aurait dit qu’une attaque contre la Crimée déclencherait une réponse nucléaire – Musk aurait alors ordonné à ses ingénieurs de désactiver la couverture Starlink « dans un rayon de 100 km autour de la Crimée ». côte ».

Suivez les dernières mises à jour sur l’Ukraine sur notre blog en direct ici

« Comment vais-je dans cette guerre ? » Musk aurait demandé à l’auteur du nouveau livre, Walter Isaacson, qui a déjà publié des biographies de Steve Jobs et Henry Kissinger. « Starlink n’était pas censé être impliqué dans des guerres. C’était pour que les gens puissent regarder Netflix, se détendre, se connecter à l’école et faire de bonnes choses pacifiques, pas des frappes de drones », a déclaré Musk.

Dans des publications sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, dont Musk est également propriétaire, dans la nuit de vendredi, le milliardaire a nié les accusations selon lesquelles il aurait désactivé le réseau Starlink dans la région, mais a déclaré qu’il n’avait pas accepté une demande de l’Ukraine. pour l’activer jusqu’à la ville portuaire de Crimée de Sébastopol, qui est actuellement (comme elle l’était à l’époque) occupée par la Russie et qui abrite sa flotte de la mer Noire.

« Les régions Starlink en question n’ont pas été activées. SpaceX n’a rien désactivé », a déclaré Musk. « Il y a eu une demande d’urgence de la part des autorités gouvernementales pour activer Starlink jusqu’à Sébastopol », a-t-il ajouté, « l’intention évidente étant de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage. Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX aurait été explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit. »

En réponse aux affirmations contenues dans le livre, Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a fustigé Musk, étant donné que la Russie utilise ses navires en mer Noire pour tirer des missiles à longue portée et également pour assurer un blocus efficace de la côte ukrainienne. dans la zone.

« Parfois, une erreur est bien plus qu’une simple erreur », a écrit M. Podolyak sur X. « En ne permettant pas aux drones ukrainiens de détruire une partie de la flotte militaire russe (!) via l’interférence #Starlink, @elonmusk a permis à cette flotte de tirer des missiles Kalibr. dans les villes ukrainiennes », a-t-il ajouté.

« En conséquence, des civils et des enfants sont tués », a déclaré M. Podolyak. « C’est le prix d’un cocktail d’ignorance et d’égoïsme. Cependant, la question demeure : pourquoi certaines personnes veulent-elles si désespérément défendre les criminels de guerre et leur désir de commettre des meurtres ? Et réalisent-ils maintenant qu’ils commettent le mal et encouragent le mal ?

L’Ukraine a intensifié ses frappes de drones sur la Crimée et sur des zones à l’intérieur de la Russie ces dernières semaines, dans le cadre de son plan visant à perturber Moscou de toutes les manières possibles, tout en poursuivant sa contre-offensive estivale sur le terrain en Ukraine dans le but de récupérer des territoires russes. les forces. Moscou a annoncé vendredi avoir abattu un drone au-dessus de la Crimée.

La Russie elle-même a frappé à plusieurs reprises des villes ukrainiennes au cours des 18 mois de son invasion. Quatre personnes ont été tuées et de nombreux blessés lors d’une attaque meurtrière au cours de laquelle un missile a frappé un bâtiment de la police dans la ville natale du président Zelensky, la ville centrale de Kryvy Rih. Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Ihor Klymenko, a initialement déclaré qu’un policier avait été tué, mais les autorités ont ensuite déclaré que la victime était un agent de sécurité privé. Deux femmes et un homme de 46 ans ont été tués dans le village d’Odradakamianka, dans la région méridionale de Kherson, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Prokudin.

La Russie a également mené cette semaine sa cinquième attaque de drone dans la région méridionale d’Odessa, qui abrite des ports ukrainiens sur la mer Noire et le Danube, utilisés pour l’exportation de céréales et d’autres produits agricoles.

À Kiev, M. Zelensky a déclaré que le président russe Vladimir Poutine était à l’origine de la mort du chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, dont les combattants étaient actifs sur la ligne de front en Ukraine avant que M. Prigojine ne mène une courte mutinerie contre Moscou en juin. « Le fait qu’il ait tué Prigojine – du moins, c’est l’information dont nous disposons tous, pas d’autres informations – témoigne également de sa rationalité et du fait qu’il est faible », a déclaré M. Zelensky.