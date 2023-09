Elon Musk suscite la fureur alors que le milliardaire admet avoir saboté l’attaque ukrainienne contre la Russie | Nouvelles du monde

Elon Musk a déclenché une réaction violente en admettant que son réseau de communications par satellite Starlink n’était pas activé près de la côte de Crimée, déjouant ainsi une attaque sournoise des forces ukrainiennes contre des navires russes.

Les responsables ukrainiens ont réagi avec fureur aux affirmations d’une nouvelle biographie du milliardaire de la technologie qui affirmerait que l’ordre secret signifiait que les drones sous-marins ukrainiens chargés d’explosifs « avaient perdu leur connectivité et s’étaient échoués sans danger », alors qu’ils s’approchaient de la flotte russe l’année dernière.

Un collaborateur du président ukrainien Volodomyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, a répondu à ces affirmations et a déclaré que la décision permettait effectivement aux navires de guerre russes de « tirer des missiles Kalibr sur les villes ukrainiennes ».

« Parfois, une erreur est bien plus qu’une simple erreur », a écrit M. Podolyak.

Mais pour Musk, la décision de ne pas activer le service était un moyen de maintenir Starlink à l’écart du conflit et d’éviter une catastrophe.

Musk a posté du jour au lendemain sur X, anciennement Twitter, qu’accepter la « demande d’urgence » de Kiev d’activer Starlink « jusqu’à Sébastopol » aurait signifié que SpaceX serait « explicitement complice d’un acte majeur de guerre et d’escalade du conflit ».

« Les régions Starlink en question n’ont pas été activées. SpaceX n’a ​​rien désactivé », a-t-il précisé.

« Les deux parties devraient convenir d’une trêve. Chaque jour qui passe, de plus en plus de jeunes Ukrainiens et Russes meurent pour gagner ou perdre de petites parcelles de terre, les frontières changeant à peine. Cela ne vaut pas leur vie. »

Cela fait suite à des extraits publiés par CNN, de la biographie de Musk par Walter Isaacson, qui sera bientôt publiée, dans lesquels le milliardaire estime que Starlink « n’était pas censé être impliqué dans les guerres. C’était pour que les gens puissent regarder Netflix et se détendre ». et connectez-vous à l’école et faites de bonnes choses pacifiques, pas des frappes de drones ». »

Et que Musk voulait éviter ce qu’il appelle « un mini-Pearl Harbour ».

Après que la Russie ait perturbé les systèmes de communication de l’Ukraine juste avant son invasion à grande échelle en février 2022, Musk a accepté de fournir à l’Ukraine des millions de dollars de terminaux satellite Starlink fabriqués par SpaceX, qui sont devenus cruciaux pour les opérations militaires ukrainiennes.

Ces terminaux ont permis à l’Ukraine de rester connectée malgré les interférences de Moscou dans son infrastructure technologique.

M. Isaacson a déjà écrit des biographies de Steve Jobs et d’Albert Einstein.