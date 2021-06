Elon Musk surnomme cette bague vieille de 300 ans de la dynastie Qing comme la montre intelligente OG

L’homme d’affaires milliardaire américain Elon Musk cherche à explorer de nouvelles technologies et à emmener des humains sur Mars. L’entrepreneur s’est également intéressé aux mèmes, à la crypto-monnaie, et il semble maintenant qu’un ancien anneau de boulier de la dynastie Qing en Chine retienne l’attention de Musk. Mardi, l’homme d’affaires Vala Afshar a partagé une photo d’un anneau de boulier chinois de la dynastie Qing vieux de 300 ans et l’a qualifié de plus ancienne technologie portable.

L’image montrait un anneau avec un mini boulier rectangulaire au centre. Abacus était l’un des premiers appareils de calcul de la civilisation humaine. La photo publiée par Afshar a attiré l’attention du fondateur de SpaceX qui a commenté le tweet et a surnommé la bague la smartwatch originale. Le commentaire de Musk a recueilli plus de 53,4 000 likes depuis sa publication sur le site de microblogging. Commentant la réaction de Musk, les internautes ont mentionné s’il fallait plutôt l’appeler un anneau intelligent.

Non, anneau intelligent ou anneau mathématique ? – Nirmal Guru (@Nirmal4G) 2 juin 2021

Selon ChineCulture.org, la bague est en argent pur, tandis que la taille du boulier miniature est de 1 cm × 0,5 cm. Le dispositif de calcul intégré dans l’anneau est livré avec sept tiges et sur chaque tige, il y a sept perles. Les petites perles de la tige ont un diamètre de 1 mm et ne sont pas en argent filamenteux. Selon le site Web, après que les perles ont été examinées au microscope, il a été constaté qu’elles n’avaient pas de coutures.

Ce qui le rend plus intéressant, c’est le fait que les perles peuvent être déplacées facilement et en douceur le long des tiges d’argent sans aucune entrave au calcul. Cependant, compte tenu de la taille de l’abaque, il est bien entendu que le bout des doigts n’était pas l’outil idéal pour exécuter les calculs. Les perles ne pouvaient être déplacées qu’à l’aide de petits outils tels que des épingles. Utilisé par une ancienne dame chinoise, l’accès aux épingles à cheveux n’était jamais un problème et les calculs étaient toujours faciles.

Il n’a pas été établi si l’anneau ancien était la première technologie portable de l’humanité.

