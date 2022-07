Elon Musk sur le fil Twitter viral montrant la densité de population

Elon Musk pense que la Terre est “essentiellement vide d’humains”. Réagissant à un fil Twitter viral qui montre la densité de population à travers le monde, le patron de Tesla a, une fois de plus, plaidé pour que la planète ait besoin de plus d’humains.

Le fil a été concocté et partagé sur la plateforme de micro-blogging par Tim Urban, fondateur d’un site Web appelé Wait But Why. Le fil contenait de nombreux graphiques qui affichaient la densité de population à travers des pointes. La hauteur de chaque pointe indique la densité de la population à cet endroit.

Fil de densité de population parce que vous et moi savons tous les deux que vous n’avez rien de mieux à faire. Commençons par cette façon sympa de visualiser la densité de population, en @undertheraedar. La hauteur de chaque pointe affiche la densité de population à cet endroit. pic.twitter.com/Y6lDpHjEga – Tim Urban (@waitbutwhy) 20 juillet 2022

Le fil de discussion s’est également concentré sur certains endroits spécifiques tels que les États-Unis, la Chine, l’Inde, l’Australie et l’Islande.

Personne n’est en Islande pic.twitter.com/3drPNkCShT – Tim Urban (@waitbutwhy) 20 juillet 2022

L’Inde du Nord a besoin de se détendre pic.twitter.com/V60fvqheq2 – Tim Urban (@waitbutwhy) 20 juillet 2022

Le tweet viral a également donné des informations intéressantes telles que Jakarta devrait devenir la ville la plus peuplée d’ici 2030, et les plaines indo-gangétiques étant les «régions les plus densément peuplées de la Terre». Un autre tweet a souligné comment plus de personnes vivent en Asie et autour de l’Asie que dans le monde combiné.

Parce qu’on est sur la bonne voie : pic.twitter.com/MAN3xpHvlJ – Tim Urban (@waitbutwhy) 20 juillet 2022

Réagissant au fil, Musk a écrit: “La Terre est fondamentalement vide d’humains.”

La Terre est fondamentalement vide d’humains – Elon Musk (@elonmusk) 20 juillet 2022

Pranay Pathole, le copain Twitter de Musk, est intervenu et a écrit : « La Terre pourrait en gros maintenir deux à trois fois la population actuelle. Il a ajouté: “Cet état d’esprit que les gens ont concernant la surpopulation doit changer et les gens doivent être sensibilisés à l’effondrement de la population.”

Et les gens disent que la surpopulation est le problème. Soupir. La Terre pourrait fondamentalement maintenir 2 à 3 fois la population actuelle. La Terre a suffisamment de ressources. Cet état d’esprit que les gens ont concernant la surpopulation doit changer et les gens doivent être sensibilisés à l’effondrement de la population — Pranay Pathole (@PPathole) 20 juillet 2022

Ce à quoi Musk a accepté avec un “Oui”.

Oui – Elon Musk (@elonmusk) 20 juillet 2022

La polarité est tout à fait distincte et claire. Alors que beaucoup pensent que la surpopulation est un vrai problème, d’autres, dont Musk, nient et contestent l’idée avec le concept d’effondrement de la population. Musk a été assez vocal à ce sujet.

La personne la plus riche du monde est lui-même père de dix enfants. En mars 2022, Grimes et Musk ont ​​révélé que le couple avait accueilli une fille en décembre 2021 via la maternité de substitution. Selon un rapport de Business Insider, Musk, en novembre 2021, a discrètement accueilli des jumeaux avec Shivon Zilis, un haut dirigeant de Neuralink, l’entreprise de puces cérébrales de Musk.

Musk fait actuellement la une des journaux pour avoir fait face à une poursuite de 44 milliards de dollars intentée contre lui par Twitter. Les deux devraient s’affronter devant un tribunal du Delaware en octobre. Twitter allègue que Musk essaie de conclure l’accord exprès, car l’acquisition “ne sert plus ses intérêts personnels”. Alors que Musk a motivé son retrait de l’accord, Twitter n’a pas fourni d’informations.

