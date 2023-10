Elon Musk supprime les titres d’actualité de l’affichage sur X, anciennement Twitter

Commentez cette histoire Commentaire

X, le site anciennement connu sous le nom de Twitter, a supprimé les titres générés automatiquement des liens vers des sites Web externes, y compris les articles de presse, le dernier changement introduit par le propriétaire Elon Musk alors qu’il cherche à remodeler l’entreprise de médias sociaux et à réduire le trafic vers d’autres sites. Dans le nouveau format, les publications renvoyant vers des actualités ou des sites Web tiers chargent automatiquement les images principales de ces articles dans des vignettes d’aperçu avec leurs domaines Web – mais sans titres, privant les lecteurs du contexte clé des éditeurs concernant leurs articles, selon une critique du Washington Post jeudi. Le changement semble également affecter les liens partagés vers des sites Web autres que ceux d’actualité, bien qu’il n’affecte pas les publicités payantes, qui font toujours la une des journaux, selon l’analyse du Post.

X n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi matin.

Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large de X visant à décourager les utilisateurs de cliquer sur des liens externes, y compris des liens menant à des sites d’actualités. « Notre algorithme essaie d’optimiser le temps passé sur X, afin que les liens n’attirent pas autant d’attention, car il y a moins de temps passé si les gens cliquent ailleurs », Musk dit dans un tweet Mardi.

En réponse à des rapports antérieurs selon lesquels X testait la suppression des titres des aperçus d’articles, Musk a déclaré que le format révisé devrait être considéré comme une amélioration esthétique. « Cela vient directement de moi », dit-il. tweeté en août.

X d’Elon Musk limite le trafic vers les sites Web qu’il n’aime pas

Karin Wahl-Jorgensen, professeur de journalisme à l’Université de Cardiff, était sceptique quant à l’affirmation de Musk selon laquelle le changement était motivé par des considérations esthétiques. Elle a déclaré que le nouveau format pourrait faire partie d’une tentative plus large de Musk visant à saper la portée des agences de presse sur la plateforme de médias sociaux.

« Bien qu’Elon Musk ait présenté cette décision comme une décision éclairée par des considérations esthétiques, elle peut être considérée comme faisant partie d’une tendance plus large visant à rendre Twitter/X plus difficile à utiliser pour les agences de presse », a-t-elle écrit jeudi dans un e-mail. « Cela aura probablement un impact négatif important sur les taux de clics, car les utilisateurs de la plateforme n’auront plus le contexte nécessaire pour comprendre le contenu des liens – et donc peu de raisons de cliquer dessus. »

Wahl-Jorgensen a suggéré que le changement pourrait également finir par réduire l’engagement des utilisateurs sur X lui-même, ainsi que sur d’autres sites d’information. « Cela risque de nuire aux résultats de l’entreprise en réduisant la quantité de contenu pertinent et engageant sur la plateforme. »

Musk a à plusieurs reprises encadré traditionnel sites Web de médias d’information en tant que concurrents directs de X, une position qui contraste avec le modèle précédent de la plateforme, où les liens vers les sites de médias d’information étaient accompagnés de badges « vérifiés » pour renforcer la confiance dans leur contenu. En avril, la plateforme a supprimé les badges de vérification des comptes de certains sites d’information qui refusaient de payer 1 000 dollars par mois pour cela, poursuivant ainsi la rancune de Musk contre les journalistes qui l’avaient critiqué pendant des années.

En août, une analyse de The Post a révélé que X avait brièvement limité le trafic vers des sites d’information tiers, notamment le New York Times et Reuters, ainsi que vers les sites de médias sociaux rivaux Facebook, Instagram, BlueSky et Substack. Les utilisateurs qui cliquaient sur des liens vers l’un des sites Web concernés devaient attendre environ cinq secondes avant le chargement des pages, selon des tests menés par The Post, ce qui pourrait réduire le trafic et les revenus publicitaires des sites externes. Les liens vers d’autres sites, y compris celui de The Post, se sont chargés en une seconde ou moins, ce qui suggère que la limitation visait des sites spécifiques.

On ne savait pas clairement jeudi quel serait l’impact financier des dernières modifications de X sur les sites de médias d’information, qui peuvent gagner de l’argent grâce aux revenus publicitaires générés par le trafic.

Selon une étude réalisée en 2023 par l’Institut Reuters de l’Université d’Oxford, la plateforme était le troisième site de médias sociaux le plus utilisé aux États-Unis pour l’information, derrière Facebook et YouTube. Une enquête menée par YouGov en janvier et février a révélé que 14 pour cent des consommateurs d’informations aux États-Unis utilisaient Twitter à cette fin, contre 29 pour cent qui utilisaient Facebook et 24 pour cent qui utilisaient YouTube.

Le changement dans les aperçus des articles intervient alors que Musk annule d’autres politiques qui avait été mis en place pour réduire la propagation de la désinformation et de la désinformation sur le site, accueillant à nouveau des milliers de comptes interdits tout en licenciant des milliers d’entrepreneurs que l’entreprise avait employés pour surveiller les insultes et les menaces, et déclenchant une augmentation du harcèlement numérique contre les minorités religieuses et ethniques du monde entier sur la plateforme.

Comment éviter de tomber dans le piège de la désinformation et des fausses images d’IA sur les réseaux sociaux