Elon Musk supprime les modérateurs de contenu externalisés de Twitter

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, vide encore plus les équipes qui luttent contre la désinformation sur la plate-forme de médias sociaux alors que les modérateurs externalisés ont appris au cours du week-end qu’ils étaient sans emploi.

Twitter et d’autres grandes entreprises de médias sociaux se sont fortement appuyés sur des sous-traitants pour suivre la haine et d’autres contenus préjudiciables.

Mais bon nombre de ces chiens de garde du contenu ont maintenant quitté la porte, d’abord lorsque Twitter a licencié une grande partie de son effectif à temps plein par e-mail le 4 novembre et maintenant alors qu’il s’efforce d’éliminer un nombre incalculable d’emplois contractuels.

Melissa Ingle, qui a travaillé chez Twitter en tant qu’entrepreneur pendant plus d’un an, était l’un des nombreux entrepreneurs qui ont déclaré avoir été licenciés sans préavis samedi. Elle a dit qu’elle craignait qu’il y ait une augmentation des abus sur Twitter avec le nombre de travailleurs qui partent.

“J’adore la plateforme et j’ai vraiment aimé travailler dans l’entreprise et essayer de l’améliorer. Et j’ai vraiment peur de ce qui va passer entre les mailles du filet », a-t-elle déclaré dimanche.

Ingle, une scientifique des données, a déclaré qu’elle travaillait sur le bras de données et de surveillance de l’équipe d’intégrité civique de Twitter. Son travail consistait à écrire des algorithmes pour trouver la désinformation politique sur la plateforme dans des pays comme les États-Unis, le Brésil, le Japon, l’Argentine et ailleurs.

Ingle a déclaré qu’elle était “à peu près sûre que j’étais foutue” lorsqu’elle n’a pas pu accéder à son courrier électronique professionnel samedi. La notification de la société sous-traitante par laquelle elle avait été embauchée arriva deux heures plus tard.

“Je vais juste publier mon CV et parler aux gens”, a-t-elle déclaré. “J’ai deux enfants. Et je suis inquiète de pouvoir leur offrir un bon Noël, vous savez, et des choses banales comme ça. , qui sont importants. Je pense juste que c’est particulièrement impitoyable de faire cela en ce moment.

L’experte en modération de contenu Sarah Roberts, professeure agrégée à l’Université de Californie à Los Angeles, a tweeté dimanche qu’environ “plus de 3 000 employés sous-traitants de Twitter ont été licenciés la nuit dernière”.

Twitter n’a pas précisé le nombre de contractuels supprimés. La société a vidé son service de communication et n’a pas répondu aux demandes d’informations des médias depuis que Musk a pris le relais.

Les sous-traitants font également d’autres travaux pour aider à faire fonctionner Twitter,

“Tous les sous-traitants ne sont pas des agents de modération de contenu”, a déclaré Roberts. “Les sous-traitants remplissent de nombreux rôles clés au sein de l’entreprise. Mais presque tous les agents de modération sont des sous-traitants.”

Dans les premiers jours après que Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars fin octobre et a limogé son conseil d’administration et ses hauts dirigeants, le PDG milliardaire de Tesla a cherché à assurer aux groupes de défense des droits civiques et aux annonceurs que la plate-forme pourrait continuer à étouffer la haine.

Ce message a été réitéré par le responsable de la modération de contenu de Twitter, Yoel Roth, qui a tweeté que les licenciements du 4 novembre n’affectaient que “15% de notre organisation Trust & Safety (par opposition à environ 50% de réductions à l’échelle de l’entreprise), avec notre le personnel de modération de première ligne subissant le moins d’impact.”

Roth a depuis démissionné de l’entreprise, rejoignant un exode de dirigeants de haut niveau chargés de la protection de la vie privée, de la cybersécurité et du respect des réglementations.