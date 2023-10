Elon Musk supprime le tweet du chef suprême iranien de la chronologie publique – Twitchy

Chaque fois qu’Elon Musk intervient et commente l’actualité, cela attire un tout nouveau niveau d’attention sur des choses importantes. Aujourd’hui, après un week-end pendant lequel le Hamas a terrorisé Israël avec le soutien de l’Iran, Elon Musk a retiré de la ligne publique un tweet du guide suprême iranien, Ali Khamenei :

La position officielle de Khamenei est claire : l’éradication d’Israël est le véritable objectif, et pas seulement le soutien aux Palestiniens. Cela n’arrivera pas. Tout ce qui se produit en réalité, décennie après décennie, est un cycle sans fin de violence et de vengeance. Attiser les feux de la haine n’est pas… https://t.co/ffNuY9AgAC – Elon Musk (@elonmusk) 8 octobre 2023

Le tweet se termine en disant : « Attiser les feux de la haine ne fonctionne pas. Il est peut-être temps d’envisager autre chose.

C’est important. Faites attention, les amis. Beaucoup de pièces mobiles… Au cas où ce ne serait pas clair, voici @Elon Musk interpellant le guide suprême de l’Iran et supprimant son tweet de la chronologie publique tout en déclarant qu’Israël ne sera pas éradiqué. Je sais que nous sommes tous en train de nous noyer… pic.twitter.com/cou9WTWih9 – Hillel Fuld (@HilzFuld) 8 octobre 2023

C’est une bonne chose et c’est la bonne chose à faire.

Elon Musk a finalement signalé l’un des messages du guide suprême iranien Khamenei.

Il a suffi du meurtre brutal de plus de 700 Israéliens 😢 https://t.co/A8ue7O5FKx – Lidar Gravé-Lazi (@LidarGL) 8 octobre 2023

C’est vraiment une tragédie ce qui se passe en Israël. C’est peut-être un signal d’alarme pour beaucoup de gens.

Elon peut faire les choses correctement lorsqu’il prend le temps et y prête attention. Bien pour lui https://t.co/3iavGaw1sl – Andrew Donaldson (@four4thefire) 8 octobre 2023

Merci Elon.

Oh, ça va se terminer https://t.co/hVsbk3ltEY – Kaya (@sisterinferior) 8 octobre 2023

Ce n’est pas le cas, mais c’est au moins une petite lueur d’espoir.

Merci Elon. Trop c’est trop. https://t.co/3SFUlLMBhf – Le Mossad : satirique, mais génial (@TheMossadIL) 8 octobre 2023

Trop c’est trop.

Enfin, quelqu’un qui dirige ce site se rend compte que Khamenei ne se contente pas de « brandir des sabres », il le pense vraiment. https://t.co/tcxHilK50z – Lahav Harkov (@LahavHarkov) 8 octobre 2023

Il le pense vraiment.

L’histoire a montré à maintes reprises qu’il n’est pas judicieux de parier contre Israël. https://t.co/DbbL2bHyIW – Emilio F. Castillo 🧉 (@emiliofcastillo) 8 octobre 2023

Cela donne certainement aux gens une lueur d’espoir dans une période très, très sombre :

Hillel, j’allais bien jusqu’à ça, pour une raison quelconque, ce message m’a rendu ému. Si Elon parvient à se prononcer sans équivoque du côté d’Israël, on peut peut-être espérer que la communauté internationale verra et comprendra la barbarie des ennemis d’Israël. 🤔 – Luz 🐈‍⬛ (@LoTooky) 8 octobre 2023

Il y a beaucoup de discussions sur la liberté d’expression sur Twitter/X, remontant avant et depuis qu’Elon a pris le pouvoir.

Bon exemple de l’importance de la liberté d’expression. Avant, je croyais qu’on pouvait raisonner les dirigeants iraniens. En laissant Khameini s’exprimer sur Twitter, Elon Musk a contribué à révéler la véritable nature du régime iranien. Laissez les gens parler ! – Richard Hanania (@RichardHanania) 8 octobre 2023

C’est ce que Twitter/X a promis quand Elon a pris le relais, mais

Hé @Elon Musk, vous voudrez peut-être appeler votre PDG de WOKE. Apparemment, elle n’a pas reçu l’intégralité du mémo sur la liberté d’expression. pic.twitter.com/Qi4MMkMnUy – Vince Langman (@LangmanVince) 8 octobre 2023

D’autres soulignent que certaines personnes sont suspendues pour avoir publié des informations beaucoup plus douces sans le bénéfice de « l’intérêt public » :

Il est libre de poster sa diatribe, comme il se doit, mais pourtant vous suspendez les petits comptes rando pour beaucoup moins cher ? Ex. Si je dis que Khamenei devrait être goudronné et emplumé, il y a de très bonnes chances que je sois suspendu pour cela. – PopeHat n’ Vestments Inc. ⭐️ (@PontifHat) 8 octobre 2023

J’ai remarqué que vous n’avez aucun problème à ce qu’un leader mondial dise des choses violentes sur votre plateforme, mais si quelqu’un mentionne le fait de jeter des produits en bois chauffés et distillés sur des politiciens et de les couvrir de plumages d’oiseaux, vous le suspendez. – Sensurround est une mauvaise personne (@ShamashAran) 8 octobre 2023

Vous republiez ceci mais ne pas autoriser Alex Jones sur la plateforme est incroyable lmao – L’habitude de Coca de JD (@JDsBadHabit) 8 octobre 2023

Il y a évidemment encore des choses à corriger.

Pourquoi devrait-il envisager autre chose ? Personne ne le tue. Il vit bien. Le système qu’il soutient continue de prospérer. Il le fait parce qu’il est convaincu que cela fonctionnera. Cela ne s’arrête que lorsque lui et ses semblables apprennent que cela ne fonctionnera jamais. https://t.co/lX9geItD0y –Mark Noonan (@Mark_E_Noonan) 8 octobre 2023

C’est un bon point.

Il y a de nombreux éléments mobiles dans tout cela, et beaucoup de gens ont le sentiment que les règles de la liberté d’expression sont souvent appliquées de manière incohérente et arbitraire. Ils ont longtemps pointé du doigt le compte de Khamenei comme étant un compte qui viole les règles de Twitter/X concernant les discours violents et la haine, et pourtant il reste ici tandis que d’autres comptes sont suspendus pour bien moins cher.

Nous aimerions que Twitter/X soit une plateforme de liberté d’expression, y compris en exposant des opinions et des discours comme ceux de Khamenei et en laissant le dialogue le tenir responsable. Mais si nous devons encore suspendre les comptes pour discours violents et haineux, qui mérite plus que Khamenei la botte ?

