Les personnes vivant dans un endroit calme de Boca Chica, une communauté balnéaire isolée dans la partie la plus au sud du Texas, avaient une vie remplie de tranquillité. Ensuite, Elon Musk a créé sa société SpaceX là-bas.

Le PDG de Tesla et patron de SpaceX, le milliardaire Elon Musk s’était fixé sur Boca Chica au Texas, aux États-Unis, il y a près d’un an. Maintenant, il veut le renommer en «Starbase».

SpaceX construit actuellement une nouvelle usine au Texas pour son service haut débit par satellite Starlink, selon une offre d’emploi de la société, alors que l’entrepreneur milliardaire Elon Musk continue d’investir dans l’État du sud des États-Unis.

Musk, qui dirige plusieurs sociétés futuristes, dont Tesla Inc, Neuralink et Boring Co, a déménagé de Californie dans le Lone Star State en décembre pour se concentrer sur la nouvelle usine du constructeur de voitures électriques dans l’État et sur son entreprise SpaceX.

Dans un tweet, Musk a expliqué: « Création de la ville de Starbase, au Texas. »

«De là à Mars, et donc aux étoiles», a ajouté un deuxième tweet.

On ne sait toujours pas si Musk laisse entendre que le site du Texas devient la rampe de lancement de ses missions sur Mars, ou s’il fait allusion à la fourniture d’Internet sur Mars. Il n’y avait pas non plus de mention de la façon dont il prévoyait le changement de nom – ou s’il s’agissait d’un indicateur du nom de l’usine.

Il a ajouté qu’il pourrait être beaucoup plus grand que Boca Chica dans une réponse à un tweet.

Il a également mentionné qu’il y aurait un chien..err … doge, faisant référence à la crypto-monnaie qu’il soutient constamment – le dogecoin.

L’offre d’emploi de la société pour un ingénieur Starlink a déclaré qu’elle était en train d’inaugurer une «nouvelle usine de fabrication de pointe» à Austin, au Texas, pour répondre à la demande mondiale.

L’entreprise Starlink, un réseau prévu de dizaines de milliers de satellites en orbite terrestre basse, vise à offrir des vitesses Internet rapides à l’échelle mondiale.

Le PDG de Tesla avait déclaré plus tôt que Starlink, actuellement basé à Redmond, Washington, serait une source cruciale de financement pour ses projets plus larges comme le développement de la fusée Starship pour transporter des clients payants sur la Lune et tenter finalement de coloniser Mars.

Boca Chica n’est pas l’endroit idéal pour construire une base pour une société d’exploration spatiale, rapports Écuyer. L’épicerie la plus proche est à 30 minutes en voiture, le service cellulaire est médiocre et il y a très peu d’eau douce. Mais c’était calme, ce qui n’est plus le cas.

SpaceX se développait à un rythme rapide et les habitants de Boca Chica ont vite compris que cela signifiait des problèmes pour eux. À la fin de l’année dernière, la société spatiale privée a proposé d’acheter leurs maisons.

« L’expansion des activités de vol spatial rendra de plus en plus difficile la minimisation des perturbations », avait déclaré SpaceX dans une lettre aux résidents.