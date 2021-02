Elon Musk, Steve Jobs et Warren Buffet ont quelques conseils de leadership pour faire de vous un meilleur employeur

L’augmentation fulgurante de la richesse des milliardaires du monde est simplement attribuée à leurs propres forces et connaissances. Mais le fait est qu’il y a tout un arsenal de personnes derrière eux, aidant l’entreprise à progresser. Presque tous les PDG qui deviennent milliardaires ont une chose en commun: une gestion intelligente des ressources humaines. Ils savent qui choisir, comment gérer les talents disponibles et quelle est la meilleure façon d’explorer la force de chaque individu afin de profiter non seulement à l’entreprise, mais également aux employés.

Il existe des genres de livres dédiés à faire de vous un employé plus embauché, mais l’accent est peu mis sur la façon de vous améliorer en tant qu’employeur / patron. De nombreux chefs de file mondiaux des affaires et des finances se sont souvent ouverts à ce qu’ils pensent être le travail de PDG / leader en ce qui concerne l’embauche et la gestion des talents dans leur entreprise.

Voici quelques conseils utiles de PDG milliardaires pour mieux embaucher et devenir un meilleur leader:

Steve Jobs:

«Cela n’a pas de sens d’embaucher des gens intelligents et de leur dire quoi faire. Nous embauchons des personnes intelligentes afin qu’elles nous disent quoi faire.En tant que leader, vous devez être ouvert aux personnes qui vous aideront à améliorer votre entreprise au lieu de les diriger uniquement pour réaliser votre vision.

Elon Musk:

«L’une des pires erreurs d’embauche que j’ai commises dans le passé est de trop se pencher sur leurs seules capacités intellectuelles et non sur la façon dont elles affectent ceux qui les entourent.

Le PDG et modèle « cool-guy », fondateur de Tesla et SpaceX, pense également que les personnes sont l’investissement le plus important. Il a récemment expliqué que trop de MBA ne sont pas le choix idéal pour diriger une entreprise.

Bill Gates:

Il existe un certain préjugé dans les industries quant à l’âge des employés. Certaines industries ne préfèrent que les jeunes tandis que d’autres veulent des décennies d’expérience. Lorsqu’on lui a demandé si Bill embaucherait quelqu’un de son âge (il était l’un des plus jeunes pionniers de son temps), il a simplement dit qu’il embaucherait n’importe qui de n’importe quel âge tant qu’ils seraient bons et passionnés par leur travail.

Warren Buffet:

«Nous recherchons trois choses lorsque nous embauchons des gens. Nous recherchons l’intelligence, nous recherchons l’initiative ou l’énergie, et nous recherchons l’intégrité. Et s’ils n’ont pas ce dernier, les deux premiers vous tueront, parce que si vous allez avoir quelqu’un sans intégrité, vous le voulez paresseux et stupide.