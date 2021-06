Elon Musk Stans souhaite un joyeux anniversaire à son «père de chien» avec des mèmes alors que le PDG de Tesla fête ses 50 ans

Tesla, le PDG de SpaceX, Elon Musk, qui a des mèmes humides pour le petit-déjeuner et l’IA pour le dîner, a eu un demi-siècle lundi. Le milliardaire de la technologie figure en bonne place dans le tableau des personnes les plus riches du monde et est devenu un incontournable du site de microblogging Twitter où les utilisateurs le suivent pour sa passion pour les mèmes bizarres, les lancements de fusées, les plans d’exploration de Mars et tout le reste. Mais c’est peut-être sa poussée constante pour les crypto-monnaies qui lui a valu l’étiquette unanime de « l’effet Musk » – dans lequel un seul tweet de sa part entraîne une flambée ou un effondrement des marchés. Tel est son impact, les internautes ont récemment souhaité Musk le jour de la fête des pères, appelant lui le « Dogefather » du monde crypto.

Lundi, les internautes ont de nouveau tendance à « Dogefather » sur Twitter, cette fois pour lui souhaiter un joyeux 50e anniversaire avec les mèmes.

Pourquoi Dogepère ?

Dogecoin a commencé comme une blague. En 2021, cependant, la blague semblait s’être retournée contre ceux qui ne prenaient pas au sérieux la crypto-monnaie meme. Le mème-crypto-monnaie Elon Musk n’arrêtait pas de tweeter à propos d’avoir atteint un niveau record à la mi-avril, franchissant les 10 cents pour la première fois. La capitalisation boursière de DogeCoin – littéralement classée comme « une pièce de monnaie » – est actuellement de 33 201 531 171 $. Début janvier, chaque jeton valait moins d’un cent.

Actuellement, le prix du Dogecoin est de 0,2536 $. Son ascension peut être largement attribuée au PDG de Tesla et patron de SpaceX, Musk, qui, avec un programme étrange, a rallié le soutien à la crypto-monnaie.

