Elon Musk Stans lui a envoyé un spam avec un portrait mal dessiné. Il a enfin remarqué

D’où vient-il, où est-il passé ? D’où vient-elle, photo mal dessinée ? Cela peut ressembler à des paroles de Cotton-Eyed Joe, mais nous parlons en fait d’un portrait. Un portrait du PDG de Tesla et patron de SpaceX, Elon Musk. L’appareil photo a été inventé en 1885. Avant 1885, si vous vouliez une photo de vous-même, vous deviez faire appel à un dessinateur pour les dessiner. Les portraitistes étaient très compétents et pouvaient représenter avec précision même vos expressions sur papier. L’artiste qui a dessiné le portrait de Musk n’était peut-être pas aussi doué. Le portrait de Musk est sur Internet depuis plus d’un an et a été republié tant de fois qu’il est devenu impossible de retracer l’OP d’origine. Le portrait s’est cependant transcendé à partir d’un simple portrait et est maintenant dans la même ligue de statut culte que les mèmes emblématiques.

Ce qui a peut-être été un humble artiste partageant son portrait de Musk, s’est transformé en une blague, que Musk stans a ensuite transformée en un mème de longue date. Chaque tweet de Musk a été spammé avec au moins une personne publiant la photo et disant « Elon, je t’ai dessiné ».

Elon je t’ai dessiné, j’espère que ça te plaira pic.twitter.com/xlitcp8NIa— (>人<;) (@AkoniVilla) 28 juin 2021

Des mois après le début de la blague et du spam de la réponse à ses tweets, Musk a finalement remarqué le portrait.

C’est comme se regarder dans un miroir — Elon Musk (@elonmusk) 1 juillet 2021

Pour conclure, Musk stans hérite de la même tendance écocentriste que le fondateur de Tesla. Les pensées étranges et les idées presque surnaturelles de Musk font que les gens plaisantent sur le fait qu’il est un extraterrestre et que «c’est» tout à fait une chose sur Twitter. Puisqu’il est actif sur la plate-forme de médias sociaux, un utilisateur a décidé de clarifier cela directement avec le PDG de SpaceX.

En réponse à l’un des récents tweets de Musk, un utilisateur de Twitter a demandé s’il était un extraterrestre ? Musk a laissé tomber une réponse d’un mot, « Obv », ce qui signifiait évidemment et honnêtement, nous ne doutons même pas de ses affirmations. L’utilisateur a été submergé par la réponse de Musk et a tweeté: « Je tremble rn. » Ce n’est pas la première fois que Musk publie sur le fait d’être un extraterrestre. En février de cette année, il avait tweeté « Je suis un extraterrestre » en réponse à un Tweet d’un entrepreneur indien et fondateur de l’application de paiement par crédit CRED, Kunal Shah. .

